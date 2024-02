Addio Raspadori, futuro in bilico: si chiude con lo scambio

Clamoroso addio durante l’estate: Raspadori lascia il Napoli, lo scambio lascia di stucco i tifosi azzurri

Il Napoli ha già gli occhi rivolti al futuro. La dirigenza azzurra sta lavorando sottotraccia verso una strategia che possa riportare la squadra, ora allenata da Calzona, il prima possibile ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Mazzocchi, Ngonge, Traorè e Dendoncker non possono non essere un’anteprima di ciò che sarà il futuro della squadra azzurra. Aurelio De Laurentiis ha già cambiato tanto quest’anno, a partire dalla panchina. Rudi Garcia prima e Walter Mazzarri poi hanno pagato a caro prezzo un rendimento quasi scioccante della squadra campione d’Italia in carica.

Ecco perché una rivoluzione attende gli azzurri, a partire – in primis – dalle tante cessioni. Diversi i big che sembrano ormai quasi sicuramente sul piede di partenza. Piotr Zielinski giocherà nell’Inter, è praticamente ufficiale: il nazionale polacco è rimasto ammaliato dall’offerta di 4,5 milioni all’anno proposta da Marotta.

Così come Victor Osimhen, rientrato dall’amara Coppa d’Africa e subito in gol contro il Barcellona. Ma ormai destinato ad arricchire le casse del club di De Laurentiis, che punterà ad incassare non meno di 130 milioni di euro tra qualche mese. Ma non è finita qui.

Sta prendendo sempre più corpo una possibilità quasi indicibile qualche mese fa: la cessione di Giacomo Raspadori. L’attaccante ex Sassuolo quest’anno non è riuscito ad esprimersi secondo i suoi standard: 33 apparizioni con soli 4 gol e 2 assist vincenti.

Giacomo Raspadori in Serie A: ma non più al Napoli. Il classe 2000 è al centro di un’indiscrezione di mercato davvero clamorosa. A riferirlo è Emanuele Cammaroto che ai microfoni di ‘NapoliMagazine’ ha lanciato una possibilità davvero incredibile: lo scambio Raspadori-Chiesa.

Napoli, scambio choc con la Juve: Raspadori per Chiesa

L’esperto di mercato ha riferito: “Attenzione a Raspadori, perché tra le squadre sulle sue tracce c’è anche la Juventus“. Una vera e propria bomba seguita da una altrettanto clamorosa: il possibile approdo di Federico Chiesa all’ombra del Vesuvio. Uno scambio davvero inatteso tra gli azzurri e i bianconeri. “Alcune indiscrezioni avvicinerebbero Federico Chiesa al Napoli, si parla di scambio”, ha detto Cammaroto.

Il figlio d’arte è sicuramente uno dei calciatori che farebbero parecchio comodo alla squadra partenopea: per un attacco che rischia un vero e proprio stravolgimento nei prossimi mesi. Giuntoli, secondo quanto riferito, avrebbe voglia di puntare – di nuovo – su Raspadori: da qui la possibilità di scambio.

“Un’operazione che, tuttavia, pare non piaccia troppo a De Laurentiis”. Sembra infatti che il presidente del Napoli apprezzi parecchio un calciatore come Chiesa che, tuttavia, difficilmente rientrerebbe nei parametri del Napoli. Guadagna 5 milioni netti e ne vorrebbe 7/8.

“Per Raspadori potrebbe aprirsi qualche ragionamento, ma il Napoli non intende scendere sotto i 30 milioni di euro”. Chiesa-Raspadori, il mercato estivo può davvero fare impazzire i tifosi di Napoli e Juventus.