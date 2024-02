Napoli: trovato il nuovo bomber, ADL lo prende in Spagna

Il Napoli continua la ricerca di un attaccante considerando la partenza di Osimhen. ADL è pronto a pescare il nuovo bomber in Spagna. Ecco i dettagli.

La partenza di Osimhen è ormai annunciata da tempo e il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Le idee in casa partenopea sono chiare e per questo motivo vedremo se si chiuderà in davvero poco tempo.

Secondo quanto riferito da Konur, la Serie A segue da vicino il bomber della Liga e anche il Napoli ci pensa in ottica calciomercato estivo. Si tratta di un acquisto non semplice considerando la concorrenza, ma ADL potrebbe presto rompere gli indugi e regalarsi un nuovo attaccante di assoluto livello per sognare in grande.

Calciomercato Napoli: trovato il nuovo bomber, i dettagli

Il Napoli è al lavoro per cercare di trovare il giusto rinforzo in attacco. Osimhen ormai ha deciso di lasciare il Napoli dopo una lunga esperienza con la maglia azzurra. Naturalmente tutto può ancora succedere e vedremo se si arriverà a trovare un attaccante in grado di alzare le qualità della squadra partenopea. Niente di certo per il momento considerando che, almeno per il momento, la stagione è lunga e può succedere ancora di tutto.

Stando alle ultime informazioni, il Napoli potrebbe chiedere al Girona il cartellino dell’attaccante Dovbyk. E’ un calciatore che interessa molto ai partenopei e, quindi, il tentativo lo si potrebbe fare anche se, almeno per il momento, la strada è lunga e per questo motivo non possiamo escludere praticamente nulla almeno fino a quando non si hanno certezze.

Il Napoli, comunque, un sondaggio lo farà e vedremo se alla fine si potrà davvero arrivare alla tanto attesa fumata bianca. E’ un calciatore che potrebbe garantire una quantità di gol importanti e, quindi, non ci resta che aspettare per avere un quadro molto più chiaro su questa vicenda.

