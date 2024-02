Dal Milan al Napoli: pronto il tradimento dell’estate

Aurelio De Laurentiis prepara il tradimento perfetto della prossima estate: dal Milan al Napoli, tutto è pronto per l’arrivo in azzurro

La prossima estate sarà quella del cambiamento in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis è pronto ad una vera e propria rivoluzione, a partire dai suoi giocatori migliori.

Andranno via Zielinski e Osimhen, ma occhio anche ad altri big come Kvaratskhelia o Meret. In ogni caso a cambiare dovrà essere l’atteggiamento rispetto questa stagione disastrata post-scudetto e soprattutto la guida tecnica. Il terzo cambio già consumato non sarà quello definitivo per la prossima annata.

In altre parole anche Calzona, come Mazzarri prima di lui, è semplicemente un traghettatore per soli pochi mesi. D’altronde l’ex vice di Maurizio Sarri è rimasto in carica anche come CT della Slovacchia, non rinunciando al doppio impegno, trattandosi di un contratto ad interim con gli azzurri. A meno di clamorosi risultati (come ad esempio risalire dal decimo al quarto posto), il tecnico verrà rimpiazzato a fine anno. Nella mente di ADL c’è già una lunga lista di nomi su chi sarà il prossimo allenatore del Napoli.

Un’altra squadra che con ogni probabilità cambierà è senza dubbio il Milan. L’avventura di Stefano Pioli è agli sgoccioli, non ci sarà una deroga da parte della società, nonostante un altro anno di contratto. Sia rossoneri che azzurri si guardano intorno e il sogno per entrambe corrisponde al nome di Antonio Conte.

Dal Milan al Napoli, è pronto il tradimento dell’estate

Tornando a Stefano Pioli, il parmense attenderà la decisione del club rossonero: lui non si dimetterà. Ma se dovesse consumarsi l’addio, non si prenderebbe un anno sabbatico. Può subito ricominciare ad allenare, accettando la miglior offerta possibile che gli arriverà. Magari proprio dal Napoli… Aurelio De Laurentiis, infatti, segue molto da vicino le sorti dell’ex Lazio e Fiorentina.

Dal Milan al Napoli in pochi mesi, tutto ciò verrebbe visto come un tradimento per la piazza rossonera? Chissà… Un passaggio alla rivale è, solitamente, sempre tema di discussione nel mondo del calcio. Intanto Pioli arriverebbe al ‘Maradona’ come l’autentico profeta in patria. Nella sua carriera ha sempre dato dispiaceri agli azzurri quando si è seduto sulla panchina (da ospite) di quell’impianto. Dal Chievo al Milan, passando per Bologna e Lazio. Adesso potrebbe farlo sulla ‘panchina giusta’. Quando non puoi batterlo, unisciti a lui…