Italia, il ritiro è ufficiale: il campione lascia la Nazionale

Una brutta notizia arriva per i tifosi italiani, un grande campione ha deciso di lasciare la Nazionale dopo gli ultimi trionfi

Il ritiro dalle scene agonistiche è un duro colpo per tutti e arriva in maniera totalmente inaspettata. I problemi fisici sono alla base della scelta.

La Nazionale perde uno dei suoi leader, l’Italia non sarà più la stessa nelle prossime competizioni. La conferma del ritiro è un brutto colpo per gli azzurri, un protagonista importante degli ultimi tempi ha deciso di concentrarsi su altro per il futuro.

Un addio che ha lasciato senza fiato i tifosi, che hanno spesso esultato per le sue imprese. Era sicuramente un punto di riferimento capace di ispirare anche i più giovani, il suo mix di talento e grinta lo ha contraddistinto negli anni

La conferma sul ritiro è arrivata dal diretto interessato, che ha spiegato come alla base di questa scelta ci siano soprattutto i problemi che lo hanno martoriato negli ultimi tempi.

Il nuoto italiano perde una figura come Matteo Rivolta, lascerà la Nazionale a 32 anni.

Rivolta dice stop, il nuoto italiano perde un big

Il campione italiano è stato uno dei protagonisti in vasca con grande classe e determinazione, un esempio per la caparbietà e la voglia di spingersi sempre oltre. Matteo Rivolta è stato un leader in acqua, sia a livello individuale che con la Nazionale i suoi trionfi sono stati rilevanti.

Il curriculum di vittorie è abbastanza importante, ha trionfato per tre volte ai mondiali in vasca corta, due volte agli europei in questa modalità e altre tre volte nella vasca da 50 metri, e inoltre ha conquistato i giochi del Mediterraneo. I trionfi sono stati tanti ma anche le sofferenze fisiche negli ultimi tempi, che ne hanno limitato il suo impegno in acqua.

Indossando la cuffia dell’Italia ha sempre dato il massimo, basti pensare a quanto fatto negli europei in vasca corta di Otopeni lo scorso dicembre, nonostante l’infortunio al tendine del braccio ha aiutato la Nazionale a raggiungere le finali, prima di fermarsi e rientrare anticipatamente in Italia.

I problemi fisici hanno avuto la meglio, in un lungo post su Instagram lo stesso ex nuotatore ha raccontato i motivi di questa scelta sofferta: “Una decisione coraggiosa, dolorosa e necessaria, nel rispetto di chi ha lavorato con me negli anni. Credo che un atleta sia tale quando può dedicare anima, corpo e mente agli obiettivi, non posso fare ciò più liberamente e tutto ciò mi logora”.

Il milanese Rivolta sta ricevendo già tanti messaggi affettuosi sia dai tifosi che dai colleghi italiani con i quali ha scritto la storia. Probabilmente rimarrà protagonista nel mondo del nuoto, l’affetto che lo lega alla Nazionale resterà sempre speciale.