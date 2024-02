La stella della nazionale al Napoli: De Laurentiis chiude il colpo

La stella della nazionale è pronta ad approdare al Napoli: Aurelio De Laurentiis può chiudere il colpo a breve, ci sono nuovi contatti. Le ultime

In estate il Napoli darà vita a un nuovo progetto tecnico che nascerà sulle ceneri della squadra che ha vinto lo scudetto la scorsa stagione e che sta trovando difficoltà enormi in questa.

Il club azzurro può cambiare tutto, Aurelio De Laurentiis ha già in mente la rivoluzione. A partire dalla guida tecnica, con un neo allenatore che dovrà arrivare al quale affidare un progetto (si spera) lungo e duraturo, a differenza di quanto successo durante questa sciagurata annata.

Diversi i big che andranno via. A partire da Osimhen e Zielinski il cui futuro è già sicuro. Monitorate le situazioni di Kvaratskhelia, Meret e altri pezzi da novanta. Ogni addio sarà ovviamente rimpiazzato ed è per questo che il patron azzurro e la squadra mercato guidata da Meluso stanno già lavorando ai colpi da mettere a segno.

In particolare c’è una ‘stella’ della Nazionale che potrebbe arrivare al Napoli. Il giocatore è molto seguito e un fattore potrebbe facilitare la trattativa.

Il Napoli è sulla stella della nazionale: De Laurentiis pronto a chiudere il colpo

Domenico Berardi, bandiera del Sassuolo, potrebbe essere davvero al capolinea con il club neroverde dopo l’intera carriera passata nella piccola cittadina emiliana. L’addio di Berardi al Sassuolo è un tormentone che si scatena tutte le estati, con più piste possibili, ma alla fine l’epilogo è sempre uguale, con il giocatore rimasto al suo posto.

Questa volta potrebbe andare diversamente e sul giocatore c’è anche il Napoli. Il fattore che può cambiare tutto, la variante della stagione, è sicuramente l’eventuale retrocessione del Sassuolo.

Con i neroverdi in serie B diventa impossibile credere che un giocatore come Berardi possa restare ancora in Emilia. Sarà con ogni probabilità l’estate giusta per il tanto vociferato ma mai compiuto salto in una big, d’altronde alla soglia dei 30 anni la prossima sarà anche un ‘ora o mai più’ per lui.

Il Napoli deve però guardarsi dalla concorrenza, come quella nota della Juventus che da anni segue il calabrese senza riuscire ad arrivarci. Giuntoli può sferrare il colpo decisivo, per cui dovrà essere bravo De Laurentiis ad anticipare e beffare il suo ex direttore sportivo. La gara del ‘Mapei’ Stadium in programma in settimana può essere anche l’occasione giusta per parlarne da vicino. Il Napoli vuole Berardi, su questo ci sono pochi dubbi.