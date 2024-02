Mercato Napoli, colpo a sorpresa in mediana: beffata l’Inter

Mercato Napoli, nonostante il difficile momento gli azzurri lavorano anche alla prossima stagione. In tal senso il club di Aurelio De Laurentiis lavora al colpo a sorpresa in mezzo al campo che garantirebbe tanto alla squadra ed al tecnico. Beffa per l’Inter, che da tempo si stava muovendo sulle tracce di questo calciatore.

E’ stata una annata da cancellare e da dimenticare fino a questo momento per gli azzurri. Sono state sbagliate praticamente tutte le scelte, sia per quel che concerne gli allenatori (riserviamo a Calzona il beneficio del dubbio) sia in sede di mercato. Visto e considerato lo scarso contributo fin qui dato dai nuovi acquisti. Oltre, ovviamente, a salvare il salvabile nell’immediato, si deve pensare anche al futuro. Ed il Napoli, in tal senso, non vuole farsi trovare impreparato. Ed anzi ora sta iniziando a muovere le pedine per il colpo in mediana in vista della prossima stagione. E c’è il retrogusto di beffa per l’Inter.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa in mediana

Il Napoli da inizio anno si trova praticamente in una bufera che non pare conoscere fine. In tal senso, anche per mandare un segnale alla piazza, il club si sta muovendo in sede di mercato. Ed in tal senso, pare che stia muovendo passi importanti per il colpo in mezzo al campo.

Stando a quanto raccontato dal giornalista turco Ekrem Konur, esperto di mercato, il Napoli è seriamente interessato a Sebastian Szymanski, centrocampista offensivo del Fenerbahce e della Nazionale polacca. Gli azzurri sembrano essere andati avanti nei discorsi, conquistando forse anche una posizione di vantaggio nei confronti dell’Inter. Altra pretendente alle sue prestazioni.

Il Napoli su Szymanski: superata l’Inter

Classe 1999, è il classico tuttocampista dal momento che, partendo da trequartista, ha la capacità di giocare in ogni ruolo in mezzo al campo. Inoltre, all’occorrenza può essere dirottato anche sulla fascia. Nel caso in cui davvero il Napoli dovesse riuscire a definire questo colpo, potrebbe essere lui l’erede naturale del suo connazionale Piotr Zielinski. Destinato, come è noto, all’Inter. Secondo Transfermarkt, Szymanski ha una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Non poco, di certo, ma comunque una cifra alla portata delle casse del Napoli, che deve mandare segnali forti anche sul mercato.