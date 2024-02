Napoli, caos spogliatoi dopo Cagliari: cos’è successo

Il Napoli non sa più vincere: ancora un pari-beffa per la squadra azzurra guidata da Calzona. Caos negli spogliatoi, coinvolti tre calciatori

La compagine del Napoli continua a lavorare senza sosta per tornare a raggiungere obiettivi da urlo. Finora è emerso soltanto malcontento per le vittorie che non arrivano come un tempo: la squadra azzurra è tornata a mostrare un’idea di gioco sotto la guida di Francesco Calzona, ma non è stata cinica nella ripresa contro il Cagliari. Ecco quello che è successo nello spogliatoio azzurro al termine della sfida in Sardegna.

Un altro momento delicato per Calzona che dovrà così lavorare duramente in settimana. Ora ci sarà da giocare il recupero di Serie A affrontando il Sassuolo a Reggio Emilia: una voglia immensa di continuare a sognare per risalire velocemente in classifica. Il tempo sta stringendo con gli azzurri che devono mettere a segno una serie di risultati utili senza tralasciare l’impegno da urlo in Champions League contro il Barcellona.

Napoli, la verità negli spogliatoi: l’indiscrezione

Dopo tre allenatori la squadra azzurra cercherà di continuare con tranquillità per i prossimi mesi per poi prendere una decisione definitiva al termine della stagione. Ecco la verità emersa all’indomani della sfida contro il Cagliari.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Juan Jesus, Politano e Simeone hanno chiesto scusa a tutto lo spogliatoio vista la rabbia arrivata dopo il pari-beffa contro il Cagliari. Il Napoli ha sprecato due occasioni ghiotte con i due attaccanti azzurri per poi sbagliare l’ultimo intervento in area di rigore da parte del difensore brasiliano. Manca tranquillità a tutta la squadra del Napoli che non riesce più a vincere.

La voglia di tornare a trionfare è davvero tanta, ma al momento i risultati non sorridono alla squadra azzurra. Il Napoli è sempre al lavoro per puntare in alto dimenticando in fretta gli ultimi mesi deludenti: una voglia immensa di pensare in grande negli ultimi mesi sotto la guida di Francesco Calzona.