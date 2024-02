Napoli scatenato: colpo in arrivo dalla Juventus

Il Napoli prepara una rivoluzione sul mercato, nel mirino degli azzurri c’è un top player della Juventus: colpo clamoroso

De Laurentiis guarda avanti. Dopo aver affidato la panchina dei campioni d’Italia al terzo allenatore stagionale, con la speranza di potersi almeno regalare un finale di annata degno della grande squadra che gli azzurri sono stati lo scorso anno, il presidente del Napoli ha già cominciato a pianificare la prossima stagione. Quella della rinascita, della rivincita, del ritorno a una competitività perduta. Non ci sta ad arrendersi, è pronto a rilanciare. Anche attraverso un colpo di mercato dalla rivale Juventus che avrebbe davvero dell’incredibile.

In circa vent’anni di calcio, De Laurentiis ci ha abituati a non badare troppo al nome altisonante. I top player acclamati non lo hanno mai entusiasmato, forse a ragion veduta. Eppure, possono esserci a volte delle tentazioni cui è difficile resistere. Proprio per questo motivo, non è da escludere un’ipotesi clamorosa che circola negli ultimi giorni tra gli esperti di calciomercato.

Un grande giocatore della Juventus, attualmente oggetto misterioso in una rosa, quella bianconera, che ha scoperto nuove risorse lì dove non pensava di averne, potrebbe essere pronto a cambiare aria già dalla prossima estate. E per il Napoli potrebbe rappresentare la più ghiotta delle occasioni per fare un salto di qualità in un ruolo in cui, quest’anno, ci sono state delle evidenti difficoltà sia sotto la gestione Garcia che sotto quella Mazzarri.

A parlare di questo clamoroso scenario è stato Emanuele Cammaroto sulle colonne di NapoliMagazine.com. Secondo alcune indiscrezioni, negli ultimi giorni un attaccante del Napoli sarebbe finito nel mirino della Juventus. Giacomo Raspadori, alle prese con una stagione piuttosto complicata in azzurro, resta un pupillo di Giuntoli, che starebbe pensando di rilanciarlo in bianconero.

Napoli, colpo clamoroso dalla Juventus: ipotesi scambio con Raspadori

Non potendo economicamente proporre a De Laurentiis un’offerta irrinunciabile, secondo alcuni rumors il Napoli potrebbe lasciar andare il suo attaccante in cambio di un calciatore in rotta con la Juventus, un vecchio pallino del numero uno azzurro: Federico Chiesa.

Sull’esterno della Nazionale restano molti dubbi in casa bianconera. Dopo l’infortunio grave degli scorsi mesi, non è tornato più lo stesso di prima, e nel 3-5-2 di Allegri fatica a trovare una giusta collocazione. Con la scadenza di contratto sempre più vicina e richieste per il rinnovo fuori parametro per la nuova politica juventina, al momento Chiesa rappresenta per il club più un grattacapo che un’opportunità.

Per questo motivo l’ipotesi di utilizzarlo come pedina di scambio con il Napoli potrebbe in un certo qual modo essere anche presa in considerazione da Giuntoli. Il problema è che i gusti di De Laurentiis nel frattempo sono cambiati, e in questo momento il numero uno azzurro non riterrebbe l’ex attaccante viola un calciatore adatto al Napoli, soprattutto dal punto di vista economico (prende 5 milioni netti e ne vorrebbe 7/8…). L’affare dunque non è impossibile, ma resta francamente molto difficile anche solo da ipotizzare. Mentre una possibile partenza di Raspadori in estate, direzione Torino o altrove, non sarebbe poi una grande sorpresa.