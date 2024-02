Panchine, tutto deciso: il big club ha il sì del nuovo allenatore

Una delle compagini più forti d’Europa si separerà dal suo allenatore vincente ed avrebbe già il sostituto. Per il Napoli spunta la grande idea

Il Napoli starebbe già effettuando dei sondaggi con alcuni allenatori per scegliere l’uomo giusto al quale affidare la prossima panchina. Ci sono alcuni elementi che portano a pensare che il tecnico che prenderà il posto di Francesco Calzona – che a sua volta rappresenta una soluzione ad interim – possa essere straniero.

Si era già parlato a lungo di Igor Tudor, che dalla sua ha il fatto di conoscere già la Serie A avendo allenato l’Udinese ed il Verona ed avendo fatto da vice di Andrea Pirlo alla Juventus. Ma da qualche settimana è sorta anche una voce suggestiva che riguarda un grande nome.

A fine stagione un top club europeo ed il suo allenatore si diranno addio dopo anni caratterizzati da alcuni grandiosi successi. Giungerà al termine un ciclo lungo e bellissimo, durato nove stagioni e che ha portato in bacheca sette titoli tra competizioni nazionali ed internazionali.

Aurelio De Laurentiis, che ha ammesso di avere compiuto degli sbagli assumendosi tutte le sue responsabilità, sarà tenuto a scegliere un soggetto che abbia le spalle abbastanza larghe da farsi carico di una situazione molto difficile.

È in casa Liverpool che Jurgen Klopp, poco tempo fa, ha annunciato che a giugno lascerà la conduzione della squadra del Merseyside. Da manager dei Reds il tedesco ha conquistato una Premier League, una Champions League, una Supercoppa Europea ed un Mondiale per club tra gli altri.

E Klopp è uno che ama le sfide e che in più di una circostanza ha affermato di volere allenare le squadre che non sono abituate alla vittoria, per contribuire a trasformarle stabilmente in delle big. Una missione che a Liverpool gli è perfettamente riuscita.

La squadra di Anfield Road, pur avendo centrato dei successi con una certa periodicità, è proprio con Klopp che in epoca moderna ha trovato una stabilità nei quartieri super alti del calcio, centrando delle grandi imprese. Fare un accostamento tra il tecnico nato a Stoccarda ed il Napoli è inevitabile.

Il Napoli deve fare un tentativo per Klopp, il Liverpool ha già il sostituto

Per quanto riguarda il Liverpool, la panchina già ora vedrebbe in pole position Ruben Amorim, 39 anni, ex terzino della nazionale portoghese e che, nel corso della sua carriera, ha legato le proprie fortune soprattutto al Benfica. Attualmente il mister è alla conduzione tecnica dello Sporting CP dal 2020, contribuendo alla vittoria di un campionato e di una Supercoppa del Portogallo.

Eppure Amorim sembra avere le carte in regola per potere già fare bene al timone di una grande squadra, esattamente come il suo connazionale Sergio Conceiçao. Un altro che pure era stato affiancato alla panchina del Napoli in tempi alquanto recenti.