Pelle d’oca per Tacconi: finalmente è UFFICIALE

La notizia su Stefano Tacconi è da pelle d’oca: arrivata finalmente l’ufficialità, commozione tra i suoi tifosi

A distanza di quasi due anni da quei terribili momenti vissuti a causa di un’aneurisma che lo ha quasi strappato da questo mondo, per Stefano Tacconi la vita sta finalmente ripartendo.

L’ex portiere della Juventus fece prendere a tutti un grosso spavento nell’aprile del 2022 e per qualche settimana c’è stata la forte preoccupazione che non ce l’avrebbe fatta. Invece, come faceva da calciatore, Tacconi ha lottato come un leone anche fuori dal campo e pian piano ha iniziato a mostrare segnali di miglioramento.

Segnali mostrati spesso e volentieri dal figlio Andrea Tacconi via social per tranquillizzare tutti i tifosi del padre che, emozionati, hanno visto il loro beniamino rimettersi in piedi. Sul finire del 2023, l’ex giocatore è stato dimesso dall’ospedale per far ritorno a casa e da allora le cose stanno continuando ad andare sempre meglio.

E nelle ultime ore è arrivata una notizia davvero emozionante per tutti i tifosi di Tacconi, soprattutto quelli dell’Umbria considerato che è stata ufficializzata una festa per celebrare questo ritorno nella sua terra.

Il prossimo 22 marzo a Marsciano sarà organizzata una festa per Stefano Tacconi. Dimesso dall’ospedale negli ultimi mesi del 2023, l’ex portiere sta proseguendo il suo periodo di riabilitazione e per questo motivo lo Juventus Fan Club di Marsciano ha deciso di celebrare uno dei suoi beniamini con un’emozionante celebrazione.

Una festa per Tacconi: l’iniziativa emoziona i tifosi

Come comunicato dallo Juventus Fan Club di Marsciano, il lieto evento avrà luogo nella frazione di Papiano alle ore 20 presso il parco verde e la partecipazione è stata estesa a tutti i fan club juventini dell’Umbria. Inoltre, potranno prendervi parte chiunque desideri celebrare la forza e la volontà d’animo di Tacconi, previa prenotazione tramite messaggio Whatsapp ai numeri indicati sulla locandina dell’evento.

Un’iniziativa che non ha potuto non emozionare tifosi bianconeri e non che non vedono l’ora di poter celebrare uno dei giocatori più importanti del calcio italiano. Tacconi è amatissimo nella propria regione ed è per questo motivo che lo Juventus Fan Club di Marsciano ha deciso di aprire a tutti questo evento, ringraziando nel proprio comunicato tutta la regione Umbria per l’affetto mostrato nei confronti dell’ex giocatore.

Lo stesso Tacconi sarà di certo sia felice che emozionato per l’organizzazione di questa festa ed il prossimo 22 marzo per lui sarà una notte che non dimenticherà per tutto il resto della sua vita. Festa a cui sicuramente parteciperanno tantissime persone, pronte a salutare da vicino un grande guerriero come l’ex portiere.