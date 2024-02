Ancora un cambio in panchina: arriva Fabio Cannavaro

Il momento di Fabio Cannavaro sta per arrivare, manca solo l’annuncio ufficiale: cambio in panchina imminente

Dopo una lunga attesa, sta per arrivare il momento di Fabio Cannavaro. L’ex allenatore del Benevento, accostato nelle ultime settimane anche al Napoli, potrebbe tornare presto in panchina.

Gli ultimi risultati deludenti hanno portato la dirigenza a optare per un ulteriore cambio, e in pole position stavolta sembrerebbe esserci proprio l’ex campione del mondo, una leggenda del calcio internazionale che, con il proprio carisma, potrebbe diventare l’unico in grado di dare una vera svolta alla squadra.

Se, dopo l’esonero di Rudi Garcia, l’ex Pallone d’oro era stato con insistenza accostato alla panchina azzurra, quella che per lui avrebbe rappresentato il sogno di un’intera carriera, il futuro di Cannavaro potrebbe essere ancora una volta molto lontano dalla sua terra. Ma anche dalla sua Italia, o addirittura dall’Europa…

L’ex allenatore del Guangzhou Evergrande, nelle scorse settimane accostato anche al Bari e ad altre piazze ambiziose tra Serie A, Serie B e Turchia, potrebbe infatti accettare l’incarico, altrettanto prestigioso, di un’importante Nazionale, pronta a rilanciarsi dopo aver fallito il proprio grande obiettivo.

Il futuro dell’ex allenatore del Benevento potrebbe essere dunque da commissario tecnico di una Nazionale con grandi ambizioni. Lo ha rivelato Il Mattino. Ancora poco stimato, evidentemente, dalle nostre parti per le sue doti da allenatore, Cannavaro ha lasciato un ricordo molto importante in Asia, e proprio per questo motivo una delle grandi Nazionali dell’estremo oriente starebbe pensando di affidare a lui la panchina rimasta vacante dopo la recente Coppa d’Asia.

Arrivata nella competizione tenuta in Qatar come una delle grandi favorite per la vittoria finale, la Corea del Sud allenata dall’ex ct della Germania Jurgen Klinsmann è riuscita a spingersi fino alle semifinali, superando in un tabellone per nulla semplice prima l’Arabia Saudita di Mancini agli ottavi, poi l’Australia ai quarti di finale. Incredibilmente, proprio a un passo dall’atto conclusivo, la Corea si è fatta però sorprendere dalla rivelazione del torneo, la Giordania, crollando in maniera clamorosa per 2-0.

Fabio Cannavaro torna in panchina: pista Corea del Sud

Una sconfitta che ha fatto molto rumore a Seul, considerando anche quanto il movimento calcistico sudcoreano sia in crescita, così come l’intero paese. Da qui la decisione della Federazione di sollevare dall’incarico il commissario tecnico tedesco per fare spazio a un allenatore in grado di far fare un salto di qualità alla squadra anche a livello di mentalità. E quell’allenatore potrebbe essere proprio Fabio Cannavaro.

Resta da capire se Fabio, che in Asia è riuscito già a ottenere grandi risultati (tra cui la vittoria di un campionato e di una supercoppa cinese), avrà voglia di accettare una nuova avventura così lontana dalla sua Napoli, dopo aver peraltro declinato altre offerte affascinanti come quella del Besiktas o quella della nazionale polacca.