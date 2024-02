Bufera Sky Sport: addio ufficiale, gli abbonati non ci stanno

Gli utenti di Sky Sport sono infuriati, l’ultimo addio registrato dall’emittente non è stato particolarmente gradito

Le scelte dell’emittente sono discusse dagli abbonati, l’ultima mossa di Sky sembra non trovare l’applauso del pubblico da casa.

Le mosse televisive sono analizzate dagli sportivi, il pubblico che paga un abbonamento è esigente su ogni ambito per la messa in onda dei grandi eventi. Gli italiani sono affezionati così anche a giornalisti e opinionisti capaci di creare entusiasmo intorno al prodotto tv. L’ultima novità di Sky è digerita con grande fatica.

Un cambio per il 2024 fa ancora discutere, gli abbonati non sono felicissimi per una decisione che è stata annunciata nelle scorse ore.

La Formula 1 su Sky avrà nuovi volti come protagonisti del racconto in pista. Lo conferma anche l’ex pilota Davide Valsecchi che ha annunciato, tramite i suoi canali social, come non farà più parte del team impegnato nella stagione motoristica al via sabato in Bahrain.

Valsecchi out, utenti contro Sky Sport

L’ex campione di GP2 ha confermato come non seguirà più la Formula 1 con l’emittente televisiva, il suo messaggio sui social ha creato malumori agli utenti: “Probabilmente qualcuno di voi già lo sa. Non lavorerò più per Sky per la F1 da questa stagione, peccato”.

Davide Valsecchi era noto per i suoi commenti tecnici molto acuti, sapeva dare la giusta chiave di lettura a quanto accadeva in pista, capendo cosa accadeva soprattutto dietro le quinte e nei paddock. L’ex pilota romagnolo era spesso protagonista in coppia con Federica Masolin, i siparietti tra i due erano anche un momento distensivo nel mondo dei motori, nonché un motivo per seguire maggiormente i lunghi momenti che anticipavano l’inizio di un Gran Premio.

Federica Masolin rimarrà su Sky, ma si concentrerà sulla Champions League (è la padrona di casa dei pre e post gara). Valsecchi invece ha annunciato come ripartirà da opinionista per alcune gare con gli inglesi di F1TV.

Il pubblico italiano non è rimasto particolarmente soddisfatto della scelta di Sky, Valsecchi era senza dubbio uno dei personaggi più seguiti tra le voci della Formula 1. Sui social sono tanti i messaggi di sostegno all’ex pilota, che mancherà un po’ ai tanti abbonati dell’emittente, ma potrà essere seguirlo con altre modalità.

Valsecchi ha annunciato l’apertura di un blog tematico, valsemotori.it, che analizzerà il mondo dei motori su larga scala. Allargherà le sue attenzioni sulle categorie minori e seguirà i talenti del futuro: “Parleremo sul blog di Formula 1, dei ragazzetti terribili della F2 e della F3, molti di loro sono italiani, parleremo di auto in generale e porteremo le analisi su Youtube delle gare. Proveremo a divertirci in attesa di rivederci in pista”.