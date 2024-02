De Laurentiis non li ha pagati: pignorano i conti del club

Non c’è pace per il Napoli, adesso i guai arrivano anche fuori dal campo. Potrebbero essere addirittura pignorati i conti correnti della società partenopea

La stagione del Napoli è stata orribile. I tifosi restano increduli ogni settimana, pensando di aver già toccato il fondo. Ma è evidente che debbano ricredersi in continuazione…

Quest’anno tutti pensavano di aver visto il peggio, eppure il Napoli riesce a fare sistematicamente peggio, con De Laurentiis che ha già cambiato tre allenatori passando da Rudi Garcia a Mazzarri e, poi, da quest’ultimo a Calzona.

Per il momento, sembra che l’ex secondo allenatore di Luciano Spalletti sia destinato a terminare la stagione sulla panchina del Napoli, ma non ci metteremmo la mano sul fuoco… Come se non bastasse, De Laurentiis deve fare i conti con questioni che non riguardano il campo, ma che potrebbero creare problemi addirittura peggiori della ormai probabile mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Secondo quanto riportato dall’edizione cartacea del quotidiano La Repubblica, Aurelio De Laurentiis dovrà gestire anche una questione che non riguarda il campo nelle prossime settimane. Se il Napoli cola sempre più a picco e si allontana ogni giornata di più dal quarto posto in classifica, la società azzurra è costretta a gestire una querelle con il Comune di Napoli che non sembra di facile risoluzione, almeno per il momento.

Sembra che il club partenopeo debba pagare al comune delle cifre per gli stipendi dei vigili urbani in servizio durante le partite casalinghe, al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

De Laurentiis: problemi con il Comune di Napoli

L’impianto cittadino può ospitare circa 55 mila spettatori ed ha cambiato denominazione dopo la morte dell’ex stella del Napoli, avvenuta nel novembre del 2020. Secondo il quotidiano La Repubblica, il Napoli non avrebbe pagato circa centomila euro al Comune di Napoli per gli stipendi della Polizia Municipale.

Le partite nelle quali i vigili urbani hanno prestato servizio sono quelle contro Fiorentina, Milan, Union Berlino, Empoli, Inter, Braga, Cagliari, Monza e Frosinone. Il sindaco Manfredi sarebbe passato alle maniere forti e avrebbe inviato nove avvisi al Napoli per altrettante gare casalinghe per le quali il club di De Laurentiis sarebbe in debito. Proprio per questo potrebbero essere pignorati i conti del club. Si tratta di un vero e proprio ultimatum, come reagirà il patron azzurro? Staremo a vedere se ci sarà o meno una risposta del Napoli o dello stesso De Laurentiis.