Doppia lussazione e niente Napoli-Juve: i dettagli

Il big match di domenica tra Napoli e Juventus registrerà due assenze importanti in campo. Tutti i dettagli

Due ko scuotono la sfida del ‘Maradona’, la doppia assenza avrà un suo peso nel delicato incontro del prossimo turno.

La gara tra Napoli e Juventus arriverà in un momento particolare per entrambe le squadre, che cercano di scuotersi dopo l’ultima crisi di risultati in campo.

Gli azzurri con Calzona in panchina hanno pareggiato per 1-1 sia contro il Barcellona che a Cagliari, ma il peso dei due risultati è ben diverso. Il Napoli avrà una chance nel recupero sul campo del Sassuolo che ha appena cambiato allenatore (Bigica per Dionisi), con gli azzurri che vorranno rosicchiare qualche punto alle inseguitrici per l’Europa.

La Juve è tornata alla vittoria dopo quattro turni ma non ha brillato nel 3-2 contro il Frosinone. Il match delle 12.30 ha portato in dote tre punti ma anche due ko pesanti per i bianconeri, che a Napoli dovranno reinventare la loro formazione.

Il problema in casa Juventus si concentrerà a centrocampo, mancheranno due elementi indispensabili e sempre fra i più positivi in stagione. I bianconeri al ‘Maradona’ andranno in campo senza Rabiot e McKennie, usciti infortunati dall’ultimo match casalingo.

Napoli-Juve, Allegri perde Rabiot e McKennie

Adrien Rabiot si è fermato proprio intorno alla mezzora di gioco, nel momento in cui il Frosinone si era portato in vantaggio. La smorfia del francese, al momento di uscire dal campo, non ha lasciato presagire nulla di buono. La mezzala ha una lussazione della falange di un dito destro, la sua assenza nel match di domenica è praticamente certa.

In attesa di rinnovare il contratto con i bianconeri, il francese resta sempre il punto di riferimento per il centrocampo bianconero, come dimostrano le 4 reti e i 3 assist nei ventidue match giocati sinora in campionato.

Col Napoli sarà indisponibile pure McKennie, che ha rimediato una lussazione della spalla. L’americano è uscito dal campo con un tutore. Il centrocampista nella gara contro il Frosinone è stato tra i migliori in campo, i suoi due assist per Vlahovic ne confermano la sua incisività anche in zona offensiva.

L’assenza di Rabiot e McKennie resta un bel problema, con Allegri che avrà ben poche alternative in mezzo. Potrà scegliere due tra Nicolussi Caviglia, Alcaraz o Miretti al loro posto, o spostare Cambiaso da esterno a mezz’ala.