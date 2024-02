Lutto improvviso nello sport: i tifosi sono sconvolti

Una nuova perdita colpisce il mondo dello sport con l’ultimo saluto a un presidente particolarmente amato

Il mondo dello sport piange per la scomparsa di un dirigente protagonista e capace di esser da esempio per i più giovani.

Il momento no dello sport italiano continua, tocca alla pallavolo a registrare l’addio a uno dei personaggi più amati, scomparso a causa di un brutto male.

La perdita colpisce in particolar modo lo sport veneto, in una regione dove il volley ha solide radici con tante squadre di vertice e settori giovanili che lanciano sempre nuovi prospetti in ottica Nazionale.

Il volley è in lutto, la notizia ha reso tutti più tristi con tanti messaggi di cordoglio che stanno arrivando ai familiari in queste ultime ore. I tifosi piangono per la scomparsa del presidente emerito del Piave, Daniele Berti se n’è andato a 63 anni.

Addio a Berti, volley in lutto

La scomparsa del presidente emerito del Piave è un duro colpo per i tifosi e per gli appassionati. Berti era una delle figure più stimate dell’ambiente pallavolistico, il suo impegno negli anni è stato sempre apprezzato per la capacità di unire tutti davanti allo sport più amato.

Era stato spesso protagonista del Torneo dell’amicizia, ideato da Berti e che è proseguito nel corso del tempo diventato un appuntamento anche internazionale, dedicato alla memoria dell’ex allenatore Enrico Del Faveri, scomparso qualche tempo fa.

Berti è ricordato per il suo impegno nello sport, la sua attività era sempre concentrata sulla pallavolo come un mezzo per promuovere valori etici e sportivi. Lo ricordano con grande affetto proprio i dirigenti della Piave di Farra del Soligo, squadra dove milita anche il figlio: “Berti è stato esemplare in tutto, una bella persona, un vero gentiluomo. Era un appassionato della pallavolo, che ha onorato lo sport con il suo comportamento encomiabile, in ogni circostanza, in tutte le sedi”.

È stato alla guida della squadra veneta per tanti anni prima di ricoprire il ruolo da presidente emerito, una delle sue ultime apparizioni pubbliche lo aveva visto sempre protagonista del Torneo dell’amicizia a settembre 2023. “Daniele era sempre presente e disponibile – continuano i dirigenti – attento a ogni esigenza ed impegnato a dare il meglio di sé, gestendo le situazioni con serietà, equilibrio e armonia”.

I funerali si svolgeranno nelle prossime ore, anche la sezione locale della Fipav ha dedicato all’ex presidente un messaggio d’affetto, confermando come abbia lasciato un’impronta positiva nello sviluppo sportivo.