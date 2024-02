Napoli, che tegola: tifosi in ansia per Di Lorenzo

Dopo l’apoteosi dello scudetto il Napoli di Aurelio De Laurentiis tra attraversando una stagione più che complicata. Le ultime notizie sul capitano preoccupano i tifosi azzurri

Tifosi in ansia per Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli che solo un anno fa vinceva la Serie A e che adesso fatica a trovare la luce che potrebbe condurlo alla qualificazione europea.

Non riesce a spiccare il Napoli che, guidato dal terzo allenatore stagionale, non sfonda nemmeno a Cagliari. Oltre alla classifica, a preoccupare i tifosi del Napoli ci sono gli ultimi aggiornamenti per Di Lorenzo.

Perdere uno dei condottieri dello spogliatoio potrebbe essere un duro colpo per gli azzurri e per i sogni di gloria di ADL.

Il bellissimo giocattolo costruito dal Napoli negli ultimi anni, culminato con il terzo scudetto della storia partenopea, rischia di crollare pezzo dopo pezzo. Dopo gli addii di Spalletti, Giuntoli, Kim ed Elmas, un altro protagonista potrebbe salutare.

Secondo le indiscrezioni il Bayern Monaco sarebbe pronto a strappare un calciatore agli azzurri. Si tratta proprio di Giovanni Di Lorenzo.

Di Lorenzo-Bayern: la notizia sconvolge i tifosi del Napoli

Dopo una lunga gavetta nelle serie minori, il laterale difensivo classe ’93 ha spiccato il volo grazie all’azzurro. Prima quello dell’Empoli, con il quale ha conosciuto la Serie A, e successivamente quelli del Napoli e dell’Italia, che negli ultimi anni lo hanno portato sul tetto d’Italia e d’Europa.

Dopo l’acquisto di Min Jae Kim, dunque, un altro calciatore azzurro potrebbe approdare al Bayern Monaco. Alla luce dello scarso rendimento della squadra bavarese nel corso della prossima estate una rivoluzione non sarebbe affatto da escludere.

Questa, pronosticatile, rivoluzione potrebbe portare a Monaco di Baviera Antonio Conte, ancora senza squadra dopo l’addio al Tottenham. Se il tecnico pugliese dovesse trasferirsi al Bayern Monaco il nome di Di Lorenzo potrebbe figurare nella lista dei desideri del salentino.

Dal canto suo, De Laurentiis non sembra affatto intenzionato a lasciare il proprio capitano a cuor leggero (a meno di un’offertona. Tipo 30 milioni…), anche perché forte del contratto in scadenza a giugno 2028. L’esito della trattativa, però, potrebbe dipendere da un eventuale qualificazione del Napoli alla prossima Champions League o al Mondiale per Club FIFA del 2025.

