Napoli, nuovo tecnico e non solo: scelto il nuovo ds

Come è noto, il Napoli in estate dovrà attuare una sorta di rivoluzione dopo i disastri di questa stagione. Oltre ad una nuova guida tecnica, si cerca anche una figura dirigenziale da mettere al centro del progetto. Arriva, in tal senso, la svolta per il direttore sportivo, che è stato scelto da parte della dirigenza.

Gli azzurri sono alle prese con una delle stagioni più delicate in senso assoluto della stagione De Laurentiis. Ed a rappresentare questa situazione di profonda difficoltà ci sono diversi aspetti. Su tutti c’è la classifica, che dice che la compagine partenopea al momento è nona in classifica, seppur con una partita da recuperare. Come se non bastasse, sono arrivati ben due esoneri. Prima quello di Rudi Garcia e poi quello del suo successore, Walter Mazzarri. In estate cambierà a meno di clamorose rimonte l’allenatore, ma in tal senso arrivano sviluppi significativi. La rivoluzione riguarderà anche il direttore sportivo ed arrivano sviluppi significativi.

Nuovo tecnico e non solo: scelto il nuovo ds azzurro

Francesco Calzona, infatti, è stato chiamato d’urgenza e per restare deve realizzare ciò che al momento sembra irrealizzabile. Vale a dire centrare la qualificazione in UEFA Champions League. Oltre però al nuovo allenatore, Aurelio De Laurentiis lavora anche per individuare il nuovo direttore sportivo, come detto.

Stando a quanto raccontato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio account X, il primo nome della lista del patron del Napoli è quello di Pietro Accardi. Attualmente direttore sportivo dell’Empoli, sta facendo molto bene ed è il favorito, allo stato attuale delle cose. Non ha convinto, in quest’anno, l’attuale ds Meluso e per questo sarà sostituito.

Napoli, svolta per il ds: piace Accardi dell’Empoli

Sta facendo molto bene alla guida dei toscani ed ora, ovviamente, è concentrato sulla salvezza della squadra. Accardi, però, è da tempo accostato al Napoli, che questa estate potrebbe rompere in maniera definitiva gli indugi, come si suol dire. Inoltre, i partenopei cercano anche il nuovo allenatore e sono tanti i nomi che si seguono. Il primo della lista, in tal senso, sembra essere quello di Raffaele Palladino per far partire con lui la nuova fase del progetto azzurro.