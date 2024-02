Pazienza finita: addio Napoli, saluta a giugno

Il Napoli ha perso la pazienza, l’addio a giugno è scontato: De Laurentiis ha deciso, è ufficialmente sul mercato

Il Napoli è irriconoscibile. La squadra adesso allenata da Francesco Calzona, subentrato a Mazzarri settimana scorsa, dopo il pari col Barcellona non è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro il Cagliari.

Segnali che qualcosa di importante, a livello strutturale, andrà cambiato. Inutile mettere sul banco degli imputati il nuovo allenatore azzurro che è già certo di salutare, dopo un breve periodo da traghettatore del Napoli. Grandi manovre nei pensieri di Aurelio De Laurentiis che vuole rilanciare con forza il progetto azzurro: e per farlo, inevitabilmente, si attenderà la prossima sessione di calciomercato.

Un’estate rovente attende i partenopei che sono ormai certi di vedersi scucire lo Scudetto sul petto, dopo l’annata straordinaria con Spalletti in panchina. La dirigenza campana sta lavorando senza sosta per identificare i profili considerati ideali, a partire dall’attacco. L’addio ormai certo di Victor Osimhen lascerà un nuovo non indifferente ma anche un tesoretto superiore ai 100 milioni di euro: PSG, su tutti, pronto a scommettere sul nigeriano per il post Mbappè.

Parallelamente servirà un degno erede di Piotr Zielinski che, dopo essere sbocciato con la maglia azzurra addosso, ha deciso di ‘tradire’ il Napoli firmando a zero con l’Inter: capolavoro sì di Marotta ma anche una tremenda beffa per i vertici azzurri.

Il nodo più spinoso da sciogliere riguarderà, però, la difesa: il reparto che ha maggiori responsabilità sull’annata disastrosa del Napoli. Sin dall’addio di Kim e l’approdo del semisconosciuto Natan, le cose sono andate sempre peggiorando: adesso, a pagare, potrebbe essere un nome inatteso.

Si è parlato a lungo di Natan, che dopo un solo anno potrebbe lasciare Napoli: così come sembrerebbero in arrivo diverse potenziali proposte per il cartellino di Rrahmani. Ad ogni modo, il primo movimento in uscita sarà un altro.

De Laurentiis è stufo dei continui cali prestazionali di Juan Jesus e avrebbe ormai deciso di mettere sul mercato il polivalente difensore brasiliano. Già vicino all’addio un anno fa, alla fine l’ex romanista ha rinnovato col Napoli fino al 2025 con opzione biennale attivabile dalla dirigenza campana.

Addio Napoli: De Laurentiis manda via Juan Jesus

Le strade però presto si separeranno: perché il 32enne di Belo Horizonte anche con il Cagliari ha mostrato segnali di cedimento assai preoccupanti, e così la rivoluzione voluta dal presidente del Napoli partirà proprio dalla retroguardia.

Juan Jesus è arrivato a zero nell’estate 2021 dopo la sua avventura in maglia giallorossa: in questa che verosimilmente sarà la sua ultima annata con il Napoli ha collezionato 21 presenze tra campionato e coppe, con 1 assist vincente all’attivo.