Pazzesco Chiesa, scambio assurdo: resta in Serie A

Federico Chiesa via dalla Juventus ma ancora in Serie A: scambio folle, arriva l’annuncio che lascia senza parole

In casa Juventus il campo ha portato i risultati sperati, con una crescita esponenziale della squadra di Massimiliano Allegri. Ma adesso i bianconeri non possono non pensare, seppur con largo anticipo, alla prossima sessione di calciomercato che potrebbe vedere tra i grandi protagonisti Federico Chiesa.

Il figlio d’arte è reduce da un biennio difficile, dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio nella passata stagione. Chiesa è tornato a correre, per riprendersi un posto da titolare che non sempre gli è stato garantito da Allegri. Tra alti e bassi ha collezionato fino a questo momento 21 presenze con 6 gol e 2 assist vincenti e proprio il feeling con il tecnico sembra essersi incrinato, forse del tutto, con un rapporto non sempre idilliaco tra i due.

A questo punto il nodo rinnovo sarà decisivo per il suo futuro in quel di Torino. Perché Federico Chiesa rimane in scadenza il 30 giugno 2025 con la società piemontese e per il momento l’intesa per il prolungamento non è stata ancora trovata. Il tempo stringe, senza rinnovo la Juventus non avrà altra scelta che valutare la cessione del classe 1997.

Chiesa ha tanti estimatori sparsi per l’Europa, soprattutto in Premier League, con il Liverpool in primo piano. Ma sembra che un’ipotesi in particolare sia pronta a prendere corpo da qui all’estate: pazzesco scambio in Serie A, l’annuncio ha lasciato i tifosi a bocca spalancata.

Ai microfoni di ‘NapoliMagazine.com’ ha parlato Emanuele Cammaroto che ha parlato di una possibilità davvero incredibile per la prossima sessione di calciomercato. Federico Chiesa nello scambio: è il Napoli un’opzione che potrebbe effettivamente diventare realtà a fine stagione.

Chiesa alla grande rivale: scambio in Serie A

“Attenzione a Raspadori, perché c’è anche la Juventus sulle sue tracce”, l’annuncio inatteso di Cammaroto che ha quindi aperto ad una possibile operazione di scambio tra Napoli e Juventus. “Alcune indiscrezioni avvicinano Federico Chiesa al Napoli e si parla di uno scambio clamoroso”. In tal senso, il figlio d’arte finirebbe alla Juventus, con Giuntoli che vorrebbe puntare ancora una volta su di lui.

E a questo punto Chiesa andrebbe a rinforzare l’attacco azzurro che al momento sembra destinato a vivere una vera e propria rivoluzione la prossima estate. Cammaroto sostiene, poi, come questa possibile operazione non piaccia troppo a De Laurentiis: il presidente pur apprezzando Chiesa non ritiene che Chiesa possa rientrare nei parametri azzurri. “Mentre per Raspadori potrebbe anche venire aperto un ragionamento”.

L’esperto di mercato ha concluso: “Il Napoli per Raspadori non vuole fare minusvalenza e non scenderà sotto i 30 milioni“. Condizioni che, sembrerebbero, poter essere elevate per la società torinese.