Pronto a svuotare l’armadietto: addio deciso al Napoli

L’esperienza del centrocampista all’ombra del Vesuvio si avvicina alla sua conclusione: lascerà il Napoli in estate, non ci sono dubbi

Nell’enorme confusione vigente in casa Napoli, c’è una sensazione che col passare dei giorni sta diventando sempre più una certezza: a prescindere da come andranno le cose nel finale di stagione, la rosa partenopea sarà rivoluzionata durante la prossima estate. Troppe le responsabilità dei calciatori nel tracollo azzurro, finora contrassegnato da due avvicendamenti in panchina e da una crisi di gioco impensabile fino a qualche mese fa.

Un primo assaggio di tale scenario è già arrivato a gennaio, quando il presidente Aurelio De Laurentiis ha condotto una massiccia campagna acquisti, mirata alla realizzazione di potenziali operazioni a titolo definitivo (su tutti Junior Traoré, ma non solo), e contemporaneamente ha definito il futuro di alcuni calciatori scontenti. Elmas, ad esempio, è volato in Bundesliga alla corte del Lipsia, mentre Osimhen e Zielinski lasceranno il capoluogo campano: uno per sposare un top club europeo e l’altro per trasferirsi ai rivali dell’Inter.

Quelli appena citati, tuttavia, non sono gli undici addii nella folta agenda dell’imprenditore romano. C’è infatti un terzo centrocampista di cui il patron intende liberarsi il prima possibile. Ci riferiamo a Diego Demme, il quale è ormai da oltre un anno ai margini del progetto napoletano.

Napoli, Diego Demme è destinato all’addio: la situazione e le alternative per il tedesco

Reduce da due stagioni e mezza da protagonista, Demme ha giocato meno di dieci partite in maglia azzurra dall’estate 2022 ad oggi. Pur ben comprendendo di essere finito fuori dal progetto, il calciatore italo-tedesco ha finora rifiutato di trasferirsi altrove poiché non intenzionato a rinunciare agli oltre due milioni di euro che gli garantisce il Napoli di stipendio.

Il 30 giugno, però, il contratto che lo lega alla società azzurra arriverà alla sua naturale scadenza e dovrà inevitabilmente trovarsi un’altra sistemazione.

Secondo quanto riferiscono le voci di corridoio, sul classe ’91 di Herford vi sarebbero gli occhi di svariati club di bassa Serie A, nonché quelli di un paio di squadre tedesche. Nei prossimi mesi ne sapremo di più riguardo il suo futuro, l’unica cosa certa attualmente è che la carriera di Diego non proseguirà all’ombra del Vesuvio.

