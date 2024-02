Napoli, furia Calzona: fatti fuori due titolari

Il pareggio contro il Cagliari ha fatto esplodere il caos in casa Napoli e la rabbia dei tifosi. Insieme a quella di Calzona, che ha visto i suoi gettare alle ortiche una ghiotta opportunità di rilancio. Adesso il nuovo allenatore si prepara a decisioni forti escludendo due titolari. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

E’ stata davvero una doccia gelata il pareggio firmato da Luvumbo all’ultimo secondo per la squadra di Francesco Calzona. Il Cagliari ha avuto il merito di crederci fino alla fine, ma la dormita di Juan Jesus e l’errore di lettura della difesa sono stati troppo evidenti. Soprattutto in una fase della stagione così delicata. In tal senso, il nuovo allenatore, a fine gara, non ha nascosto la sua rabbia e la sua amarezza per due punti gettati alle ortiche in una maniera così incredibile. In tal senso adesso arriva la reazione, per così dire, del tecnico, pronto a dare un segnale forte alla squadra escludendo due titolari.

Furia Calzona dopo Cagliari: la ricostruzione

Quanto si è visto in Sardegna non è piaciuto certamente ai tifosi, ma anche al tecnico. Che adesso sa che per rientrare prontamente in corsa per un posto in Champions League serve fare un filotto di successi. Già a partire dalle gare contro Sassuolo e Juventus, dove il margine di errore praticamente non c’è.

In tal senso, stando a quanto raccontato dall’edizione odierna del quotidiano “La Repubblica“, arrivano sviluppi importanti. Pare, infatti, che Calzona sia orientato ad escludere dal primo minuto due titolari di Cagliari, vale a dire Mazzocchi e Cajuste, tra i più deludenti. Giocheranno, infatti, Di Lorenzo e Traorè, ma non saranno le uniche novità.

Sassuolo-Napoli, le ultime sulle scelte di Calzona

A finire maggiormente nel mirino dei tifosi e della stampa è stato ovviamente Juan Jesus. Ed attenzione, dunque, alle sorprese, visto che pare un serio candidato per affiancare Rrahmani Leo Ostigard. Resta un dubbio nella testa dell’ex collaboratore di Sarri e Spalletti per il reparto avanzato, dal momento che si contendono una maglia da titolare Giacomo Raspadori e Matteo Politano. Per il resto, ovviamente, confermati in avanti sia Osimhen che Kvaratskhelia. A loro si aggrappa il Napoli per rialzare la testa.