Succede tutto negli studi Mediaset: rissa incontrollabile

Rissa furiosa negli studi di Mediaset: i toni si alzano e scoppia il finimondo. “Mi devi chiedere scusa”, le acque si agitano

Il Milan non riesce ad andare oltre il pareggio nella sfida di San Siro contro l’Atalanta. Il vantaggio di Rafael Leao, autore di un gol straordinario nei primi minuti della partita, è stato poi annullato dalla rete di Teun Koopmeiners su calcio di rigore: è il suo terzo gol ai rossoneri dopo la doppietta in Coppa Italia.

Un gol il suo molto polemico perché arrivato su un calcio di rigore contestato dal Milan. Stefano Pioli nel post-partita ha detto chiaramente che per lui il rigore non c’era per quello che è il metro di giudizio dell’arbitro Orsato; anche Gasperini lo ha definito “rigorino”, aggiungendo però che secondo lui “contro il Milan siamo in credito“.

Se ne è parlato tantissimo sui social e anche nelle varie trasmissioni televisive, fra cui anche “Open VAR” su DAZN nella quale il designatore Rocchi ha parlato di rigore giusto. A Mediaset, invece, nel programma “Pressing”, in merito è scoppiata una vera e propria rissa.

Protagonisti Franco Ordine e Graziano Cesari. Il giornalista è intervenuto in maniera netta: “Orsato questo rigore senza VAR non lo dà mai“, a quel punto la risposta dell’ex arbitro che in maniera anche inaspettatamente irruenta ha provato a contraddirlo.

Rigore Milan-Atalanta, caos a Pressing: cosa è successo

“Avete la memoria corta ma ve la rinfresco subito io“, citando così un episodio accaduto nel derby di Roma in Coppa Italia in cui Orsato ha dato un rigore molto simile a quello di ieri. Il problema però è che Cesari, inavvertitamente, non ha fatto altro che confermare quanto detto da Ordine perché anche in quel caso l’arbitro assegnò il rigore alla Lazio soltanto dopo una revisione al VAR, esattamente come ieri a San Siro.

A quel punto il caos: “Mi devi chiedere scusa“, “Voi fate disinformazione“, fino a quando non interviene anche con imbarazzo il conduttore Max Callegari a calmare le acque ma non senza difficoltà.

Lite furibonda a #Pressing tra Graziano Cesari e Franco Ordine per il contatto Giroud-Holm in #MilanAtalanta pic.twitter.com/Pz0UhQZkOe — ~ (@PadreMoratti) February 25, 2024

Nell’analisi dell’episodio Cesari ha appoggiato la tesi di Rocchi dicendo quindi che il rigore è giusto perché è applicato il regolamento. E in effetti è difficile dargli torto. Nonostante questo però le discussioni si sono accese ovunque anche sui social, con i tifosi del Milan che si sentono fortemente penalizzati da queste decisioni in relazione ad altre prese durante la stagione in favore di altre squadre. Un episodio che si aggiunge ai tantissimi altri di quest’anno che rendono ancora più confuse le idee in merito all’utilizzo e all’applicazione del VAR.