Ultimatum all’allenatore, salta subito la panchina: scelto il sostituto

A neanche un mese dal suo arrivo in panchina l’avventura dell’allenatore potrebbe già essere giunta ai titoli di coda. La società starebbe infatti pensando di esonerarlo se le cose in Sassuolo-Napoli non dovessero andare come da pronostico.

A confermare questo le ultime incredibili indiscrezioni trapelate dagli uffici della dirigenza, secondo le quali il club avrebbe addirittura anche già scelto il tecnico al quale affidare eventualmente la squadra per questi ultimi, estenuanti, mesi di stagione.

L’obiettivo è ancora alla portata, mancano tante giornate, più il recupero di domani sera, per scalare la classifica, ma serve una scossa immediata, sennò si rischia di non salvare niente.

Ultimatum all’allenatore: esonero dopo Sassuolo-Napoli

Quella di domani pomeriggio fra Sassuolo e Napoli sarà una sfida particolare ma soprattutto importante, dove non saranno solo le squadre in campo a giocarsi qualcosa, ma anche i due allenatori in panchina. Per Calzona e Bigica, subentrati da poco alla guida delle due compagini di Serie A, sarà infatti subito una sfida da dentro o fuori, come d’altronde confermato anche dalle ultime notizie trapelate in giornata.

Chi dei due rischia di più, al momento, è senza ombra di dubbio Emiliano Bigica, arrivato al posto di Dionisi per provare a risollevare in qualche modo le sorti del Sassuolo in questa stagione. Come primo esame non è andata benissimo all’ex allenatore della Primavera neroverde, considerato il fatto che nonostante tutte le difficoltà del caso il Napoli rimane comunque la squadra campione d’Italia in carica.

A Carnevali e società, pero’, poco interessa il valore dell’avversario che Bigica si troverà difronte domani pomeriggio, considerato il fatto che la sfida contro gli azzurri potrebbe valere già come una sorta di dentro o fuori per il Sassuolo. Per questo motivo, stando alle ultime notizie, qualora i neroverdi dovessero perdere anche contro il Napoli, la società emiliana non ci penserebbe su più di due secondi a non confermare la fiducia nei confronti di Biagica, visto e considerato che secondo TMW sarebbe in qualche modo tutto già stato deciso.

Sassuolo, se Biagica perde sarà subito out: già scelto il sostituto

Il messaggio del Sassuolo è stato abbastanza chiaro: Biagica avrà a disposizione la sola opportunità di domani pomeriggio contro il Napoli per iniziare a conquistarsi la conferma anche per la prossima stagione. Qualora l’ex allenatore della Primavera neroverde dovesse fallire, Carnevali avrebbe già pronto il nome col quale sostituirlo.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, i dirigenti del Sassuolo avrebbero individuato in Davide Possanzini l’uomo ideale al quale affidare la squadra a partire pero’ dalla prossima stagione, lui che sta stupendo tutti in Serie C alla guida del Monza è che in passato è stato il vice di Roberto De Zerbi.