Arriva De Zerbi, mossa immediata: colpo Kvaratskhelia

Roberto De Zerbi sulla panchina della big con Kvaratskhelia come primo rinforzo. I tifosi del Napoli sono già in allarme

De Zerbi è pronto per allenare un top club che gli garantirà grandi colpi sul calciomercato, partendo proprio dall’esterno in uscita dal Napoli, Kvaratskhelia.

Le prestazioni del Brighton di Roberto De Zerbi convincono sempre più le big, perlomeno quelle che cercano una guida tecnica per rinnovare le proprie ambizioni. Nel valzer delle grandi panchine, il tecnico italiano potrebbe trovare posto e fare un grande salto di qualità.

I top club seguono con attenzione De Zerbi, non solo in Italia ma anche in tutta Europa. Il mister bresciano è in pole per rilanciare una squadra in forte crisi che cambierà tanto nella prossima estate.

Il mercato aiuterà il tecnico nella ricostruzione di una squadra in grado di vincere il campionato e la Champions League. Il primo obiettivo sarebbe Kvaratskhelia dal Napoli, con le trattative per il suo rinnovo non viaggiano spedite. E così si fa sempre più strada un suo addio nel prossimo futuro.

Kvaratskhelia più De Zerbi, il Barcellona pronto al doppio colpo

Il club blaugrana saluterà Xavi a fine stagione, il mister spagnolo ha annunciato il suo addio sulla panchina e il nome del tecnico italiano resta in pole per la sostituzione. Roberto De Zerbi tenterebbe di rilanciare il Barcellona attraverso il gioco e partendo proprio da attaccanti con fantasia e qualità nei piedi.

Kvaratskelia sarebbe il colpo perfetto per entusiasmare i tifosi. Come riporta calciomercato.it, i suoi numeri al ‘Camp Nou’ sarebbero tra i più attesi. Non è un caso come sarà una sorta di osservato speciale il prossimo 12 marzo, quando Barcellona e Napoli si sfideranno per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League.

Il georgiano valuta la soluzione Barcellona, al Napoli guadagna 1,5 milioni e la proposta arrivata per il rinnovo non convince sul piano economico. La società campana al momento si spinge su 3,5 milioni più bonus per allungare il contratto dal 2027 al 2028. Gli agenti del calciatore spingono per un riconoscimento importante da almeno sette mln all’anno, avvalorato dall’aver vinto lo scudetto nella scorsa stagione.

La cessione del georgiano resta un argomento principale, Kvaratskhelia per 100 milioni potrebbe lasciare la Serie A. De Zerbi avrebbe in mano un tridente super composto da Kvara, Lewandowski al centro dell’attacco e dal rientrante Ansu Fati. Quest’ultimo gioca in prestito proprio nel Brighton ed è uno dei calciatori maggiormente apprezzati dal bresciano.