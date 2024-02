Caressa nel mirino dei tifosi del Napoli: è successo in diretta tv

Caressa è finito nel mirino dei tifosi del Napoli dopo una frase che non è piaciuta ai tifosi della squadra campione d’Italia

Una stagione per nulla semplice quella che sta vivendo il Napoli: i campioni in carica non si aspettavano tutte queste difficoltà tra risultati non positivi e ben tre cambi di allenatori. La squadra ha iniziato con Garcia con la società che, successivamente, ha scelto Mazzarri senza ottenere i frutti sperati.

L’ultima scelta del presidente è stata Calzona, ma la squadra continua a faticare tremendamente ad imporre il proprio gioco: dopo la reazione d’orgoglio, nella ripresa contro il Barcellona, i partenopei hanno subito il pareggio nel match contro il Cagliari. Brutto risultato per una classifica sempre più complessa.

La sensazione è che da qui a fine stagione tutto passi intorno alla gara di ritorno con il Barcellona anche se sarà molto complicato vincere in casa dei Blaugrana. Un momento non facile con i tifosi partenopei furiosi per una dichiarazione di Caressa.

Nel corso della nota trasmissione “Sky Calcio Club“, il conduttore Fabio Caressa ha analizzato il momento del Napoli e non è stato per nulla tenero. “I giocatori del Napoli si dovranno prendere delle responsabilità!” le parole del telecronista che poi ha continuato: “Parliamo sempre come se i calciatori fossero giocatori di un biliardino, come se gli allenatori li guidassero da fuori. Parliamo di uomini e Il Napoli ne è la prova”.

Caressa dunque punta il dito contro la squadra che, secondo lui, potrebbe fare decisamente meglio. “Ha cambiato tre allenatori ed abbiamo visto come sta andando. Kvara non salta l’avversario neanche per finta. Va bene il tecnico, va bene il rinnovo che non arriva, ma perché non lo salta?!” le parole dell’opinionista.

Napoli, i tifosi contro Caressa per l’attacco a Kvaratskhelia

L’attacco nei confronti di Kvaratskhelia è, molto probabilmente, esagerato: l’esterno offensivo non sta rendendo come l’anno scorso (tutta la squadra sta avendo un rendimento al di sotto delle aspettative) ma sembra essere l’unico giocatore in grado di creare la superiorità numerica grazie alle sue qualità nell’uno contro uno.

Anche nelle ultime uscite si è reso come uno dei più pericolosi e contro il Verona è stato decisivo con un gol da fuoriclasse. Una cosa è certa: i tifosi del Napoli, in una stagione decisamente complicata con la qualificazione alle prossime coppe a forte rischio, non hanno gradito le dichiarazioni di Caressa.