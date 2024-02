Conte è in ansia: anche il grande ex vuole scippargli il posto

Non c’è pace per Antonio Conte in vista del ritorno in panchina: beffa dietro l’angolo, è colpa del grande ex

Il calciomercato estivo riaprirà ufficialmente i battenti tra qualche mese ma, intanto, le società stanno già muovendosi a partire dai grandi allenatori in questo momento svincolati. E non può non mancare Antonio Conte che, dopo la deludente avventura alla guida del Tottenham, è pronto a tornare tra i protagonisti in campo.

L’ex Commissario tecnico è uno dei profili più gettonati negli ultimi tempi, soprattutto in Serie A. Carisma ed esperienza: Conte è un vincente ed in questo senso sta già ricercando un progetto che rispecchi le sue grandi ambizioni. Si continua a parlare di un possibile sforzo di Aurelio De Laurentiis per portarlo al Napoli al termine di una delle più travagliate stagioni dell’epoca azzurra. Ma non è affato scontato che ciò diventi realtà.

Resta viva soprattutto l’opzione Milan, per il quale qualche settimana fa si sarebbero mossi in prima persona si Gerry Cardinale che Zlatan Ibrahimovic, desiderosi di avere Conte in panchina l’anno prossimo. Stefano Pioli non rinnoverà il suo contratto che rimane in scadenza il 30 giugno 2025 e, anzi, lascerà con un anno d’anticipo: il cammino della squadra rossonera, quest’anno, è stato insufficiente soprattutto in ambito europeo.

Negli ultimi giorni, però, si sta facendo sempre più forte la possibilità che alla fine Conte possa approdare all’estero, con diversi top club pronti ad accoglierlo a fine campionato. Ed in tal senso, una delle mete apparentemente più interessate per l’ex Juve e Inter pare possa sfumare da un momento all’altro: ci pensa il grande ex.

Conte, che mazzata: Xabi Alonso lo ha sorpassato

Fabrizio Ravanelli ai microfoni di ‘Tv Play‘ ha recentemente parlato di una suggestiva ipotesi per il ritorno in panchina dell’allenatore pugliese: “Lo vedrei benissimo al Bayern Monaco, vincerebbe tutto”, ha dichiarato l’ex attaccante della Juventus.

In tal senso, però, arrivano pessime notizie per Conte. Secondo quanto riferito da ‘Footmercato.net’, Julian Nagelsmann vorrebbe tornare in Baviera: l’attuale Ct della Germania avrebbe manifestato la sua preferenza anche se nel futuro, vi sarebbe pure la possibilità di allenare il Liverpool al posto di Klopp.

Nonostante ciò, con buona pace di Conte e dello stesso Nagelsmann, il nome in pole position per diventare il nuovo allenatore del Bayern Monaco al posto di Tuchel è sempre quello di Xabi Alonso. L’ex regista sta vivendo una grande carriera da allenatore, con il suo Bayer Leverkusen primo in Bundesliga con grande merito e a poco meno di 10 punti di vantaggio sul Bayern Monaco.

Da qui la convinzione che il grande ex, Xabi Alonso, possa alla fine essere la scelta ideale per riaprire un nuovo ciclo vincente in terra bavarese: e la pista Conte, nei prossimi mesi, rischia di raffreddarsi definitivamente.