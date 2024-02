Napoli, nuovo allenatore a sorpresa: arriva dalla Spagna

Il Napoli lavora al presente ma anche al futuro. In tal senso è fondamentale la scelta del nuovo allenatore e da questo punto di vista arrivano sviluppi a dir poco significativi. Il nuovo tecnico può arrivare dalla Spagna e questa indiscrezione rappresenta una totale novità in questa telenovela che dura ormai da tempo.

La vittoria contro il Sassuolo netta e schiacciante ha riportato un minimo di entusiasmo tra gli azzurri. Importante la risposta data in campo dagli uomini di Francesco Calzona che, trascinati da Victor Osimhen e da Khvicha Kvaratskhelia, hanno strapazzato i neroverdi ed hanno dato sensazioni molto positive. In vista del futuro, però, Aurelio De Laurentiis è consapevole di non poter ripetere gli errori fatti nella scorsa estate e per questo si lavora già seriamente al nuovo allenatore. Arrivano da questo punto di vista sviluppi importanti, visto che il nuovo tecnico può seriamente arrivare dalla Spagna.

Svolta per il nuovo allenatore azzurro

Il futuro di Calzona sulla panchina del Napoli, in maniera del tutto inevitabile e comprensibile, è strettamente legato ad una utopia. La società chiede la Champions League, ma allo stato attuale delle cose sembra davvero una salita troppo ripida.

Adesso, stando a quanto raccontato da Todofichajes.com, il Napoli ha seriamente messo nel mirino Garcia Pimienta, allenatore emergente del Las Palmas che tanto bene sta facendo in Liga. Si tratta di un profilo fin qui mai accostato al club di Aurelio De Laurentiis e che, per proposta di gioco, si sposerebbe molto bene con le ambizioni degli azzurri.

Napoli, nel mirino Garcia Pimienta: le ultime

Francisco Javier García Pimienta è un allenatore emergente e tra i più vista tra quelli della Liga spagnola. All’età di 49 anni, ha un passato lunghissimo come tecnico del Barcellona con vari ruoli, da quello del vice tecnico fino ad arrivare al ruolo di allenatore in prima della squadra B. Al Las Palmas sta facendo molto bene ed ha attirato l’interesse dei partenopei. Oltre al Napoli, però, su Garcia Pimienta c’è molto vigile anche il Siviglia. Entrambe le società vogliono mettere su un progetto a lungo termine basato sulla costante ricerca del bel gioco.