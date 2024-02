Osimhen saluta: addio e destinazione a sorpresa

Fresco di rinnovo contrattuale fino al 2026, Victor Osimhen resta un pezzo pregiato del prossimo mercato estivo: il top club fa sul serio

È tornato, e si vede. Peccato che le sue marcature non siano state sufficienti per regalare al popolo napoletano una gioia che manca ormai dal 4 febbraio, giorno in cui una prodezza di Kvaratskhelia regalò in extremis tre punti contro il Verona.

È tornato, Victor Osimhen, e ha subito impresso il suo marchio sia contro il Barcellona in Champions, che al cospetto del Cagliari in campionato. La squadra azzurra resta però una lontana parente di quella schiacciasassi ammirata lo scorso anno. La grande confusione nella programmazione dirigenziale e tecnica, con l’avvicendamento di ben tre allenatori sulla panchina più bollente d’Italia, ha trasformato l’annata delle conferme in una delle più deludenti degli ultimi anni.

Il bomber, già allettato dalle milionarie offerte provenienti dalla Saudi Pro League e dalla Premier la scorsa estate, alla fine ha rinnovato col club partenopeo. Il nuovo contratto, sottoscritto lo scorso 23 dicembre con un sostanzioso aumento dell’ingaggio, dovrebbe legare l’ex Lille al Napoli fino al 30 giugno del 2026. Già, dovrebbe. Mai come in questo caso, il condizionale è d’obbligo.

Osimhen addio, il top club inglese è disposto a tutto

Come riferito dal giornalista Ben Jacobs, l’Arsenal non ha affatto mollato la pista che porta la formidabile attaccante africano. Il quale, nonostante gli infortuni e le fatiche di una Coppa d’Africa giocata fino all’ultimo atto, può comunque vantare uno score realizzativo di tutto rispetto anche nella corrente stagione.

In casa Gunners lo staff tecnico non è esattamente entusiasta dalla produzione offensiva di Gabriel Jesus, infortunatosi al ginocchio nelle ultime settimane, e di Eddie Nketiah, chiamato a sostituire il brasiliano.

Se c’è un punto debole nello straordinario gioco della formazione di Mikel Arteta, questo è proprio la finalizzazione a rete. Il concretizzare la grande mole di gioco e le tante volte in cui gli avanti londinesi si trovano in zona pericolosa. Proprio lì, dove Victor Osimhen è letale come pochi al mondo.

Ecco che allora, con la concorrenza del Chelsea che resta minacciosa, i Gunners stanno per piombare con decisione sul bomber del Napoli, che ha una clausola rescissoria di 130 milioni di euro. Arteta, che sembrava sul punto di imitare Klopp e Xavi, ma che invece dovrebbe restare alla guida dei londinesi ancora a lungo, ha chiesto un sacrificio economico alla proprietà. Portare Osimhen a Londra, sostiene il portale Teamtalk.com, significherebbe assestare un duro colpo alle rivali. Inglesi ed europee.

