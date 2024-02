Tegola per il club: penalizzazione decisa, stangata in arrivo

Un club presto potrebbe ricevere una penalizzazione. La sanzione è ormai decisa ed ora servirà una vera e propria impresa per ottenere l’obiettivo.

La stagione per una squadra rischia di compromettersi (e non poco) nelle prossime settimane. Sono in corso tutti ragionamenti del caso da parte dei vertici della Federcalcio, ma il destino sembra essere ormai segnato.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, un club è davvero nei guai visto che potrebbe ricevere una penalizzazione e i punti da togliere sono già stati decisiv. Di certo una stangata considerando che siamo ormai entrati nel vivo e non sarà semplice recuperare una decisione simile.

Stangata per il club: decisa una nuova penalizzazione

Per la squadra le notizie non sono assolutamente buone e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro. Le indiscrezioni non sono assolutamente positive e, quindi, a breve potrebbe arrivare una nuova sanzione. La speranza della dirigenza naturalmente è quella di riuscire ad evitare qualsiasi penalizzazione, ma sarà molto difficile considerando anche la situazione economica della squadra. Vedremo cosa accadrà e quali saranno le decisioni finali da parte dei vertici del campionato.

Secondo le ultime informazioni, l’Everton rischia una nuova penalizzazione di sei punti per la vicenda del Fair Play Finanziario. Questo significherebbe 12 punti tolti in totale oltre naturalmente al rischio fallimento. Per il momento è naturalmente una indiscrezione e non ci resta che attendere le prossime settimane.

Le notizie, però, non sono buone e a questo punto il rischio è quello di una sanzione molto pesante. A questo punto non possiamo escludere neanche un fallimento considerando la situazione economica. Naturalmente ancora tutto può succedere e vedremo cosa accadrà nel giro di poco tempo.

Everton: pronto un nuovo -6

Per l’Everton la situazione non è delle più semplici e non possiamo escludere un nuovo -6. Quadro complessivo non facile e per questo motivo non possiamo escludere nulla al momento. Il rischio è quello di una stagione ormai compromessa, ma si tratta di indiscrezioni che eventualmente dovranno essere confermate o smentite nelle prossime settimane. Di certo non sarà assolutamente un qualcosa che si risolverà in davvero poco tempo.