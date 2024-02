Riscatto sul mercato: il Napoli beffa la Juve e prende la stella italiana

Giuntoli bruciato dal Napoli, la ricerca del grande colpo vedere vincere gli azzurri: sorpasso e colpaccio di De Laurentiis

Mancano ancora dei mesi alla riapertura della sessione estiva di calciomercato e il Napoli ha tutta l’intenzione di fare sul serio. A De Laurentiis non sta andando giu una stagione così deludente: ecco perché ha già in mente uno scippo alla Juventus ed un grandissimo colpo per giugno.

La società partenopea si è resa conto di come nella scorsa sessione estiva si sia lavorato non nella maniera giusta, con la rosa attualmente a disposizione di Francesco Calzona che ha mostrato più di una crepa. A partire dalla difesa che registrerà una vera e propria rivoluzione tra pochi mesi.

Arriverà certamente un centrale di livello internazionale, perché il rendimento di Natan – spesso adattato sulla corsia esterna – ma anche Juan Jesus e Rrahmani non hanno reso secondo le aspettative.

A centrocampo andrà necessariamente rimpiazzato Piotr Zielinski, uno dei pilastri del Napoli negli ultimi anni. Per lui si è mossa con largo anticipo l’Inter che, a zero, è riuscita a convincerlo a non rinnovare per vestire la maglia nerazzurra. Situazione bollente anche per l’attacco, reparto nel quale cambierà molto: a partire dal centravanti. Victor Osimhen è già virtualmente lontano da Napoli.

Dal PSG al Chelsea e non solo: il nazionale nigeriano resta tra i grandi nomi appetiti dalle big d’Europa. Ed è proprio in attacco che De Laurentiis, oltre ad un nuovo numero nove, ha in mente un colpo da sogno: la Juventus è avvisata, così Giuntoli rimarrà a mani vuote.

Nei mesi scorsi la dirigenza bianconera ha tallonato un nome in particolare che, accostato a diverse grandi del nostro calcio, adesso potrebbe finire per firmare con il club partenopeo. Il Napoli è pronto a beffare la Juventus: colpo da sogno in Serie A.

Si tratta di Domenico Berardi, stella del Sassuolo che ciclicamente viene accostato all’addio alla squadra neroverde. Il 29enne di Cariati ad agosto era ad un soffio dalla firma con la Juventus ma i bianconeri, anche per questioni di natura economiche, hanno ritardato troppo l’assalto definitivo perdendo ogni chance.

Altro che Juve: Berardi lo prende il Napoli

Ad ora, il ds Meluso e De Laurentiis hanno intenzione di osare con una proposta importante che sistemerebbe l’attacco partenopeo per i prossimi anni. In scadenza nell’estate 2027, il Napoli potrebbe offrire sui 15/20 milioni per portarlo sotto l’ombra del Vesuvio.

Berardi, nonostante l’infortunio al menisco, ha collezionato 17 presenze con ben 9 gol e 3 assist vincenti tra Serie A e Coppa Italia.