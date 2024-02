Scambio tra Juventus e Napoli: quattro titolarissimi coinvolti

Il calciomercato può generare un clamoroso asse tra Juventus e Napoli: maxi scambio a quattro sotto la regia di Giuntoli

Pochi giorni a un grande appuntamento del calcio italiano, Napoli-Juventus al ‘Maradona’. Una sfida che però si svolgerà in un clima piuttosto diverso rispetto a quanto si poteva immaginare all’inizio della stagione e con scenari radicalmente mutati da un anno a questa parte.

A gennaio del 2023, il Napoli si imponeva in maniera fragorosa per 5-1, regalando al proprio pubblico uno dei più grandi trionfi di sempre contro gli acerrimi rivali e dando da lì, probabilmente, l’accelerazione decisiva verso uno scudetto meritatissimo e lungamente atteso. Per la Juve, iniziava un periodo da incubo, che sarebbe culminato nella successiva penalizzazione in classifica, di lì a poco, avvitandosi in una stagione paradossale.

Oggi, è tutto diverso. E’ il Napoli che sta vivendo una stagione da incubo, lontanissimo non solo dalla vetta ma anche dalla zona Champions, che in questo momento sembra praticamente un miraggio. Azzurri che sono già al terzo allenatore e che si presentano al big match in un clima dimesso. Juventus che invece può sorridere per una classifica che la vede al secondo posto, anche se a propria volta non al massimo dell’entusiasmo dopo risultati altalenanti che l’hanno di fatto estromessa dalla corsa scudetto.

La sfida, in ogni caso, può infiammarsi nuovamente, grazie a Cristiano Giuntoli. Il ds dello scudetto azzurro torna per la prima volta a Napoli da avversario e potrebbe approfittarne per presentare a De Laurentiis una proposta pazzesca

Dalla Juventus al Napoli e viceversa: così cambia tutto

Per il prossimo anno, la Juventus, attesa al ritorno in Champions, può cambiare molto e il ds bianconero ci sta già pensando. La proposta potrebbe essere un asse che vada a sconvolgere i reparti d’attacco delle due squadre.

Giuntoli sarebbe intenzionato a riavviare il nuovo ciclo bianconero con Osimhen e Kvaratskhelia, la coppia che ha griffato lo scudetto del Napoli. In cambio, offrirebbe Vlahovic, uno dei pochi numeri nove all’altezza di rimpiazzare il nigeriano, e Chiesa, che a Torino non sta avendo vita facile e che inizia a pensare di rilanciarsi altrove. Operazione ipotizzata da alcuni insider di mercato sui social, ma che appare molto difficile se non impossibile. Anche perché Vlahovic e Chiesa sarebbero fuori dai parametri a cui De Laurentiis pensa per il Napoli del futuro, in termini di ingaggio.