Serie A, salta un’altra panchina: c’è la data dell’addio

Dopo Dionisi al Sassuolo rischia di saltare un’altra panchina in Serie A. Andiamo a vedere di quale squadra si tratta

L’ultima giornata di campionato ha visto situazione difficili in fondo alla classifica di Serie A: il Sassuolo ha perso 2-3 in casa contro l’Empoli. Sconfitta pesante per una squadra che sta vivendo una situazione, sportivamente parlando, drammatica e rischia seriamente la retrocessione. La società, proprio per questo, ha deciso di dare una scossa con l’obiettivo di svoltare la stagione: Dionisi esonerato e speranza di cambiare passo.

Una situazione ancora più complicata rispetto a quella del Sassuolo la sta vivendo la Salernitana: 13 punti in classifica, due vittorie, sette pareggi e ben diciassette sconfitte con 53 gol subiti. Mancano ancora diverse partite alla fine della stagione e la squadra, già in passato, è riuscita in un vero e proprio miracolo: la sensazione però è che quest’anno le cose siano ancora più complicate.

Il match contro il Monza, dove Candreva e compagni hanno perso due a zero, ha generato non pochi malumori all’interno dell’ambiente e la conseguenza potrebbe portare all’esonero di Liverani. Una situazione a dir poco paradossale considerando come il tecnico sia seduto sulla panchina della Salernitana da poco tempo.

La società aveva scelto Liverani con l’obiettivo di dare una scossa alla squadra che invece ha raccolto zero punti tra Inter e Monza subendo zero gol senza dare mai la sensazione di poter impensierire gli avversari. Piuttosto dure le parole dell’amministratore delegato Maurizio Milan: “Ci aspettavamo una reazione mentale più incisiva considerando i risultati delle dirette avversarie. La squadra invece è scesa in campo floscia per i primi minuti“.

Possibile dunque un terzo cambio di guida tecnica dopo quelli di Paulo Sousa e Filippo Inzaghi. Situazione sempre più difficile per una squadra a cui serve un vero e proprio miracolo per riuscire a conquistare la salvezza.

Salernitana, Liverani a rischio: possibile ritorno di Inzaghi

Sono ore di riflessione in casa Salernitana con la posizione di Liverani fortemente a rischio dopo solo due giornate disputate. La società vuole dare la svolta e, proprio per questo, non è da escludere la possibilità di mandare in ritiro la squadra dopo il confronto con Walter Sabatini.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, potrebbe esserci il ritorno di Filippo Inzaghi sulla panchina della Salernitana. In campionato la squadra è attesa dalla delicatissima sfida contro l’Udinese. Ecco perché la decisione sull’allenatore deve essere presa nel minor tempo possibile.