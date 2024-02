Sorpresa Napoli: arriva l’annuncio sul prossimo allenatore

Annuncio a sorpresa sul nuovo allenatore del Napoli: tifosi azzurri con il fiato sospeso, i dettagli

Una stagione sportivamente drammatica per Napoli e il Napoli. La gioia di un incredibile Scudetto dopo 33 anni di attesa è durata pochissimo. Gli azzurri non solo non sono riusciti a ripetersi ma adesso rischiano anche di non giocare l’Europa il prossimo anno. De Laurentiis, che ha avuto l’abilità di sbagliare tutto quello che poteva sbagliare, ora deve resettare tutto e ricostruire. E per farlo nel migliore dei modi non può fallire la scelta del nuovo allenatore.

Dopo Rudi Garcia e Walter Mazzarri, attualmente la panchina è nelle mani di Francesco Calzona. Due partite e due pareggi (dal sapore profondamente diverso) sono bastati per aprire clamorosamente già i primi dubbi su di lui. Difficile pensare all’ennesimo cambio in questa stagione, nonostante le indiscrezioni. Molto probabile che il ct dello Slovacchia trascini la squadra fino alla fine del campionato per poi salutare. Il sogno di De Laurentiis è ancora Antonio Conte, ma è oggi ancor più complicato di prima perché la concorrenza aumenta (c’è anche il Bayern Monaco). Più facile arrivare a profili più di basso profilo: uno dei primi nomi della lista è Francesco Farioli, che rientrerebbe volentieri in Italia dopo tanti anni all’estero, ma ce n’è anche un altro che piace molto al numero uno azzurro. Allena in Serie A ed è considerato uno degli allenatori italiani emergenti più interessanti.

Incontro a fine stagione: il Napoli lo vuole

Il suo esordio da allenatore in Serie A è stato un successo. Quest’anno ha trovato qualche difficoltà in più ma ha comunque conquistato l’obiettivo, la salvezza, in tempi brevissimi. Dopo due anni di esperienza in una piccola piazza potrebbe il prossimo anno fare un salto in una squadra più importante e il Napoli sembrerebbe interessato a proporglielo.

L’allenatore in questione è Raffaele Palladino. Nato a Mugnano in provicina di Napoli, da giocatore non ha mai vestito la maglia azzurra. Farlo adesso da tecnico sarebbe per lui motivo di grande orgoglio. A De Laurentiis piace per come fa giocare il Monza, per il suo tipo di comunicazione e immagine. Il suo contratto con i brianzoli scade a giugno 2024 e per adesso non si è ancora parlato di rinnovo. Il motivo è molto semplice e l’ha spiegato per l’ennesima volta Adriano Galliani: “Abbiamo già detto che ci saremmo parlati il 27 maggio e il 27 maggio ci parleremo. Questi sono i patti e i patti si cercano di rispettare nella vita“. Anche l’anno scorso è successo qualcosa di simile: la permanenza a Monza è stata confermata solo a fine stagione e anche stavolta sarà lo stesso. De Laurentiis quindi deve attendere, ma nel frattempo capirà se è davvero Palladino che vuole o se, invece, preferirà un altro.