Annuncio esplosivo su Osimhen: Napoli, che batosta

L’annuncio clamoroso sul futuro di Osimhen: l’attaccante ha già deciso quale sarà la sua squadra l’anno prossimo. I dettagli

Fra il Napoli e Victor Osimhen c’è il grande freddo. I due gol contro Barcellona e Cagliari, al rientro dalla Coppa d’Africa, non sono serviti alla squadra per vincere le partite ma hanno confermato che l’attaccante sta bene ed è ancora coinvolto nella causa. Ancora, sì, perché l’addio a fine stagione è già deciso.

In una recente intervista l’ex Lille è stato chiaro nel dire che molto probabilmente lascerà Napoli a giugno e che il suo sogno è la Premier League. Annuncio confermato anche da Aurelio De Laurentiis, che è pronto ad intascare l’ennesima cifra super.

Nel mezzo ci sono i tifosi che hanno perso un po’ la pazienza nei confronti di un giocatore che quest’anno, fra problemi “social” e infortuni, non ha sempre dato il 100% di sé come nella scorsa stagione. Una separazione inevitabile e a questo punto voluta da entrambe le parti. Ma la domanda è: dove giocherà Osimhen?

Osimhen ha già deciso: “So dove giocherà”

“Non posso dirvi niente ma io già lo so“, è la frase pronunciata da William Troost-Ekong. Il difensore, con un passato anche in Italia all’Udinese e alla Salernitana, è il capitano della Nigeria e con Osimhen ha trascorso più di un mese in Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa. Le Super Aquile hanno perso la finale proprio contro i padroni di casa.

Osimhen e Troost-Ekong hanno avuto sicuramente la possibilità di parlare tanto durante queste settimane ed è molto probabile che l’attaccante abbia parlato al suo capitano anche del futuro. L’ex Udinese però non ha voluto rivelare in quale squadra giocherà Victor.

Se escludiamo a priori il Napoli per quanto già detto, restano due possibilità concrete: una squadra inglese, con il Chelsea in prima fila perché è dove ha giocato l’idolo Drogba, oppure il Paris Saint–Germain, dove andrebbe a raccogliere l’eredità di Mbappé, sempre più vicino al Real Madrid al termine del contratto a giugno.

In entrambi i casi chi sorriderà sarà De Laurentiis, pronto ad incassare una cifra intorno ai 130 milioni. Che è quella della clausola inserita nel contratto nel suo ultimo rinnovo fino al 2026 con la società azzurra. Tutt’altro che insormontabile sia per il Chelsea, o per un’altra squadra della Premier come ad esempio il Manchester United, sia per il Psg. Una montagna di soldi in arrivo per una squadra, il Napoli, che ha bisogno di aprire un nuovo ciclo e un nuovo percorso. E, a meno di clamorosi colpi di scena ad oggi non previsti, senza il suo centravanti.