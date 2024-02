Napoli, niente Palladino: spunta la squadra da sogno

Novità importanti per il futuro di Raffaele Palladino: ecco la destinazione da urlo, non sarà al Napoli. Ecco dove allenerà dopo Monza

Un momento davvero decisivo per pensare già al futuro. Palladino continua ad entusiasmare tutti alla guida del Monza dopo l’exploit in Primavera brianzola: Galliani e Berlusconi ci hanno visto lungo ancora una volta dopo i successi al Milan. Al momento il Napoli ha puntato tutto sul Ct della Slovacchia, Francesco Calzona, che ha accettato il doppio incarico per mettersi in mostra alla guida della compagine partenopea. Il futuro è sempre in dubbio, ma ora è molto concentrato per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.

Napoli, Palladino sogna in grande: ecco la destinazione

Dopo l’exploit al Monza, ora l’allenatore partenopeo è pronto ad accettare un nuovo incarico davvero importante per puntare in alto. La sua carriera è cambiata in pochi mesi diventando un tecnico di spessore per le big della Serie A.

Come svelato dal portale Cronache di Spogliatoio, la Lazio starebbe pensando seriamente a Raffaele Palladino per il post Sarri. L’allenatore toscano non va più d’accordo come un tempo con Claudio Lotito: per l’ex Napoli potrebbe essere l’ultima stagione alla guida della formazione biancoceleste. L’attuale tecnico del Monza, originario proprio di Mugnano di Napoli, è stato nel mirino anche del presidente De Laurentiis.