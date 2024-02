Calzona è già un ricordo: sostituto choc dalla Liga

Voci dalla Spagna rivelano che il Napoli starebbe già pensando al sostituto di Calzona: il tecnico scelto sta facendo benissimo in Liga

Francesco Calzona sapeva che avrebbe trovato una situazione complicata, ma forse non immaginava fino a questo punto. Il nuovo allenatore del Napoli, subentrato la scorsa settimana a Walter Mazzarri (che a sua volta aveva preso il posto di Rudi Garcia), ha detto chiaramente che la squadra appare bloccata sul piano mentale e che uscirne non è semplice.

Finora il tecnico ha raccolto due pareggi nelle prime due gare in cui ha diretto dalla panchina i partenopei. Se l’1-1 con il Barcellona era stato salutato positivamente, lo stesso risultato ottenuto a Cagliari – con gol preso al 96esimo – ha fatto parecchio storcere il naso ai tifosi napoletani. Calzona ha avuto colloqui con la dirigenza e con la squadra nella giornata di ieri per capire come affrontare al meglio la gara di Sassuolo.

Il 55enne non è ovviamente in discussione, ma l’impressione è che in società si stia già pensando alla prossima stagione e a un nuovo tecnico. In queste ultime settimane sono stati tanti i nomi accostati al Napoli per il futuro: Antonio Conte e Jurgen Klopp sono i sogni proibiti, mentre altre strade più praticabili portano a Roberto De Zerbi, Thiago Motta e Francesco Farioli.

Tuttavia, proprio nelle scorse ore è spuntato un nome a sorpresa che potrebbe riuscire a mettere tutti d’accordo. Stando a quanto riportato dal sito spagnolo Masfichajes.com, infatti, ai piedi del Vesuvio potrebbe sbarcare un tecnico proveniente dalla Liga.

Stiamo parlando di Francisco Javier Garcia Pimienta, da oltre due anni allenatore del Las Palmas dopo una lunga gavetta nelle giovanili del Barcellona.

Calzona è già un ricordo: spunta Pimienta per la panchina del Napoli

Il lavoro svolto dal 49enne di Barcellona con il Las Palmas è davvero eccezionale. Dopo aver riportato il club nella massima divisione, quest’anno Garcia Pimienta sta ottenendo risultati straordinari con il Las Palmas, attualmente all’ottavo posto a pochi punti dalla zona Europa.

Garcia Pimienta ha un contratto con il club delle Canarie fino al 2025 ma stando a quanto riportato da Masfichajes.com il tecnico ha la possibilità di liberarsi già la prossima estate senza incorrere in alcuna penalità. Proprio questo aspetto ha scatenato l’interesse di molti club, tra cui quello del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Stando ad alcune fonti, sembra che la dirigenza partenopea abbia già preso contatti con l’allenatore del Las Palmas. Garcia Pimienta è cercato anche dal Siviglia ma l’impressione è che il 49enne sia maggiormente attratto dalla possibile esperienza in Serie A.