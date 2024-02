Di nuovo Mazzarri: Napoli, annuncio scioccante

Mazzarri-Napoli: arriva l’annuncio clamoroso da parte dell’esperto che strizza l’occhio al tecnico toscano esonerato da poco

Walter Mazzarri era arrivato al Napoli con tutte le intenzioni di essere il traghettatore giusto per portare gli azzurri fuori dalla crisi. Quando accolse al capezzale, gli attuali campioni d’Italia erano a stretto contatto con il quarto posto che vale la Champions League, sebbene staccati dalla vetta e in difficoltà. Nessuno poteva pensare che pochi mesi dopo la situazione sarebbe precipitata.

Gli azzurri sono a metà classifica, lontanissimi anche dalla zona che porta alla qualificazione alla coppa più prestigiosa per club. Mazzarri non è riuscito a svoltare, anzi ha fatto peggio rispetto Garcia. Alla fine è stato inevitabile anche il suo esonero, con l’arrivo del terzo tecnico stagionale, ovvero Calzona. L’ennesimo ribaltone non è piaciuto a tutti, anche perché i risultati non è che si sono poi visti molto nelle primissime uscite.

Secondo alcuni bisognava andare avanti con Mazzarri, il tecnico che aveva dato l’inizio alla cavalcata europea del Napoli, tornata tra le grandi più di dieci anni fa proprio con il toscano in panchina. Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato della situazione a Tele A, criticando fortemente la scelta di De Laurentiis di fare tutti questi cambi in panchina.

Auriemma: “Mazzarri non andava esonerato”

“Il Napoli è punto e a capo” attacca il giornalista. “Ho sentito gente esaltata dopo la prestazione col Barcellona, poi col Cagliari si sono ricreduti. Io non ho visto nulla di tutto questo. Penso che si doveva andare avanti con Mazzarri fino alla fine, tanto molto meglio o molto peggio non puoi fare”.

C’è un fattore, tra l’altro, nelle prime gare di Calzona che il tecnico di San Vincenzo non aveva avuto: “Facile parlare oggi quando è tornato Osimhen e i suoi gol, fai giocare un allenatore per tre mesi senza il nigeriano e poi vediamo”.

Queste dure critiche verso la piazza e specialmente verso De Laurentiis non trovano riscontro in quanto voluto dalla piazza. Dichiarazioni impopolari per la maggiore. In molti erano stufi anche della parentesi di Mazzarri e hanno accolto con piacere l’ennesimo ribaltone, se non altro per provare il tutto per tutto in una stagione ormai andata via in maniera nefasta.

Sui social un’eventuale ritorno di Mazzarri non piace a nessuno: i tifosi vogliono sapere al più presto quale sarà l’allenatore della rinascita, del nuovo progetto.