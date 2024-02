Il Napoli beffa il Milan: il centravanti ha scelto gli azzurri

Il Napoli pregusta il colpaccio superando i rossoneri nella corsa al forte attaccante: ecco cosa sta succedendo in queste ore

Ormai non ci sono più dubbi, il rinnovo tra Victor Osimhen e il Napoli rappresenta ‘soltanto’ un matrimonio di puro interesse: il centravanti nigeriano ha firmato un contratto a cifre raddoppiate, mentre il club azzurro si è assicurato una clausola rescissoria da 130 milioni, sventando di fatto la possibilità di perdere il calciatore a parametro zero o comunque ad una cifra irrisoria rispetto al suo valore.

Osimhen lascerà il Napoli durante la prossima estate, questo è poco ma sicuro. Lo testimoniano le parole di Aurelio De Laurentiis, il quale in un’intervista rilasciata a gennaio ha ammesso chiaramente che il nuovo contratto non servirà a trattenere l’attaccante in Campania. “Victor andrà via? Lo sapevamo già dalla scorsa estate. La trattativa per il rinnovo non sarebbe stata così lunga altrimenti. Noi sapevamo già che sarebbe andato al Real Madrid, al Paris Saint Germain o in Premier League”, ha detto il patron azzurro ai microfoni di Sky.

Intanto, il club campione d’Italia aveva avviato le ricerche per trovare un sostituto del nigeriano. Si è parlato di diversi profili sul taccuino dei vertici partenopei, ma adesso il ‘casting’ sembrerebbe giunto alla conclusione. A riferirlo è ‘Il Mattino’, secondo cui alla fine il Napoli avrebbe scelto un attaccante individuato parecchio tempo fa.

Ci riferiamo a Jonathan David, classe 2000 canadese attualmente in forza al Lille e nei radar del Napoli già dalla scorsa sessione estiva di mercato. Il nativo di Brooklyn – autore di oltre 100 gol tra squadre di club e nazionale – possiede infatti caratteristiche parecchio simili a quelle di Osimhen ed è ritenuto un vero e proprio ‘alter ego’ del nigeriano.

Napoli, prende forma il dopo-Osimhen: l’indiscrezione su David non lascia dubbi

Secondo i colleghi de Il Mattino, De Laurentiis potrebbe aggiudicarsi Davis con un offerta da circa 40 milioni di euro. Una cifra assai inferiore ai 50-60 richiesti in precedenza dal Lille, dato che i francesi saranno costretti ad abbassare le pretese per l’avvicinarsi della data di scadenza del contratto (giugno 2025).

Secondo altre fonti, David avrebbe già fatto sapere del suo gradimento ai vertici azzurri, preferendo l’ipotesi Napoli all’interessamento del Milan. Vedremo se effettivamente sarà nordamericano il prossimo centravanti a vestire la maglia numero nove partenopea.

