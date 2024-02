Lavezzi, ecco la prima foto dopo il ricovero: tifosi commossi

Lavezzi sta facendo riabilitazione nel centro di salute mentale dopo l’incidente. Ecco la prima foto, abbracciato a una persona speciale

È tornato a splendere il sole nella vita di Ezequiel Lavezzi, dopo un periodo molto difficile. I tifosi sono felicissimi di rivederlo sorridere sui propri profili social.

Il Pocho ha pubblicato una foto in bianco e nero su Instagram, ma che rivela il ritorno alla vita a colori per l’argentino. Una foto che ha commosso i tifosi del Napoli, sempre molto legati a lui, ma non solo. La didascalia è senza commento, ci sono solo due emoji: un cuore e una stella cadente. Ma le parole non servono. È l’immagine stessa a trasmettere un messaggio molto forte e positivo sullo stato di salute di Lavezzi e sul suo percorso di recupero psico-fisico.

Lavezzi attualmente si trova presso il Centro Vida Sana, un istituto della provincia di Entre Rios, dove ha iniziato un percorso di riabilitazione. Questa foto è la prima condivisa su Instagram dopo l’incidente e rappresenta un momento importante di connessione e sostegno. La vicinanza delle persone care lo aiuterà certamente a superare questo momento difficile e questo disturbo psichiatrico.

La terapia di recupero che sta seguendo si basa sulla pazienza, sulla serenità e sulla semplicità. Lavezzi trova conforto nelle piccole gioie della vita quotidiana e nel sostegno dei suoi cari, come dimostra proprio questa foto. Anche se ospite del centro di riabilitazione, Lavezzi può mantenere un contatto con il mondo esterno, tant’è vero che ha fatto visita a una gelateria locale, dove ha condiviso momenti felici con i suoi tifosi.

L’incidente è avvenuto durante una festa a Punta Del Este e ha avuto gravi conseguenze sulla vita del Pocho: ha messo in mostra tutte le sue fragilità e l’ha costretto a cercare cure specialistiche per affrontare i demoni che aveva dentro e che hanno avuto il sopravvento.

Le sue presunte dipendenze ha deciso di combatterle. Questo periodo scuro è diventato di dominio pubblico, generando una forte pressione mediatica che ha peggiorato la sua situazione e aumentato il suo malessere.

Per fortuna, Lavezzi non è stato lasciato solo. Nella foto infatti c’è la madre Doris che è andata a fargli visita, ma gli sono sempre vicino anche il figlio Tomas e la compagna María Guadalupe Tauro, da cui aspetta un altro figlio. Lavezzi vuole rinascere, vuole sfruttare questa situazione negativa per ricominciare a vivere in modo migliore. Qui in basso il primo post dopo l’incidente e la foto con la madre.

Ovviamente il percorso verso il benessere mentale e fisico è un viaggio lungo e che richiede tempo. Siamo certi però che con il supporto della famiglia e dei suoi cari, Lavezzi supererà questi ostacoli e avrà un futuro roseo.