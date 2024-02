Napoli, prenotato il colpo per l’estate: svolta per il grande ritorno

Il Napoli, in una annata a dir poco difficile, deve inevitabilmente guardare al futuro per capire bene che traiettoria dare a questa società. In tal senso, la dirigenza lavora al colpo ad effetto, dal momento che sta muovendo passi importanti per mettere a segno un grande ritorno. E si tratta di una notizia del tutto inattesa.

Gli azzurri, con un presente a dir poco avvilente, devono necessariamente guardare al futuro. Non si può più permettere passi falsi il club di Aurelio De Laurentiis, sia per quel che riguarda la guida tecnica che per le scelte da fare in tema di mercato. Paradosso dei paradossi, però, i partenopei sono pronti a guardarsi indietro, come si suol dire, per puntare in avanti. Stanno lavorando, infatti, ad un ritorno del tutto inatteso che, però, farebbe sicuramente esultare di gioia i tifosi. Arriva, infatti, la svolta per il ritorno di un calciatore che allo stadio Diego Armando Maradona ha scritto pagine memorabili di storia.

Gli azzurri lavorano al colpo per l’estate

I partenopei sanno, come detto, di avere un margine di errore davvero ridotto ai minimi termini. Non sarà assolutamente facile, per usare un eufemismo, centrare la qualificazione alla Champions League e quindi le risorse saranno inferiori nella prossima stagione.

Per tornare grande, però, stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, noto giornalista turco ed esperto di mercato, il Napoli sta seriamente pensando di riportare al campo base, come si suol dire, Jorginho. In azzurro ha giocato per 5 anni, prima del passaggio al Chelsea, scrivendo pagine di storia memorabili. Ed ora può tornare a casa.

Napoli, svolta inattesa: si avvicina il ritorno di Jorginho

Attualmente in forza all’Arsenal, Jorginho sembra essere in uscita. Con l’arrivo di Declan Rice, lo spazio per lui si è ridotto inevitabilmente, complice anche il fatto che non è giovanissimo. Sulle sue tracce, come raccontato dal giornalista, ci sono da tempo diversi club della SuperLig turca, senza ovviamente dimenticare l’opzione Arabia Saudita.

Non è, però, assolutamente da escludere la pista Napoli, dal momento che il calciatore porta l’azzurro nel cuore e lo ha più volte affermato. Chissà che il Napoli non possa ripartire da una vecchia conoscenza come Jorginho per il suo futuro.