Napoli, addio Kvaratskhelia: colloqui con l’agente

Incredibile e improvviso colpo di scena in casa Napoli: Khvicha Kvaratskhelia è pronto a dire addio, ci sono colloqui in atto con l’agente

Il futuro di molti big in casa Napoli è in bilico. Paradossalmente quello che lo hanno più sicuro sono quelli che sicuramente non vedremo ancora sotto l’ombra del Vesuvio l’anno prossimo. Come ad esempio Zielinski e Osimhen. Per tutti gli altri ci sarà da discuterne in estate. Naturalmente le prime preoccupazioni dei tifosi, persi due pezzi da novanta come il polacco e il nigeriano, saranno tutte rivolte verso Khvicha Kvaratskhelia. E in secondo luogo per Di Lorenzo, Lobotka e Politano.

Proprio il georgiano è un altro il cui futuro è un rebus. Inizialmente sembrava potesse restare in azzurro prolungando il suo contratto, ma nelle ultime settimane sono venute fuori alcune dinamiche alquanto preoccupanti e antipatiche.

Il prolungamento non è mai arrivato, il classe 2001 è fermo alla cifra di 1,4 milioni di euro percepiti all’anno, gli stessi alla prima e finora unica firma col Napoli nell’estate del 2022 quando era poco più che uno sconosciuto. Promesse di adeguamento fin qui arrivate ma mai mantenute. Poi bisogna sempre vedere dov’è la verità.

A sentire De Laurentiis sono stati stesso gli agenti del giocatore a volerne parlare con calma a partire dalla prossima estate in quanto il classe 2001 all’ombra del Vesuvio sta bene e non ci saranno problemi sulla sua permanenza. I procuratori, invece, in alcune recenti interviste alquanto preoccupanti asseriscono il contrario. E ora minacciano l’addio. Una diatriba che può portare solo alla separazione a fine campionato.

Inoltre sul georgiano ci sarebbe il forte interesse di un nuovo club. Lo riporta in Spagna El Nacional: su Kvara ci sarebbe il Barcellona.

Addio a Kvaratskhelia: colloqui con l’agente, il Napoli trema

Proprio la sfida di Champions League è stata e sarà l’occasione per valutare da vicino il fantasista e magari approcciarlo. Deco è un suo grande estimatore e starebbe già trattando con gli agenti. D’altronde se De Laurentiis non si sbriga a voler mettere nero su bianco il rinnovo, è anche plausibile aspettarsi una mossa di questo tipo da parte di chi cura gli interessi del calciatore.

I colloqui sono già avviati e adesso bisognerà trovare una quadra. Di sicuro il futuro di Kvara al Napoli è sempre più a rischio con i partenopei che rischiano di veder andare via in un solo colpo sia Osimhen che il georgiano. La speranza è che la situazione possa rientrare presto, rinnovando il contratto a Kvaratskhelia, dandogli la cifra che ha meritato di valere. Sempre che non sia troppo tardi, con il Barça che nel frattempo avrà già trattato con l’agente del giocatore.

