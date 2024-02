Napoli, cambia tutto: “Conte-De Laurentiis binomio intrigante”

Cambia tutto in casa Napoli per la scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione: può arrivare Conte, “binomio intrigante con De Laurentiis”

L’anno prossimo il Napoli cambierà sicuramente guida tecnica. Il terzo ribaltone andato in scena durante questa stagione non è quello giusto, Calzona è l’ennesimo traghettatore come lo era Mazzarri prima di lui. C’è un binomio però che intriga più di tutti. Quello che porterebbe in azzurro Antonio Conte.

De Laurentiis ha già provato a portare in azzurro l’ex CT, ma ha sempre ricevuto in cambio un netto rifiuto. Era lo scorso ottobre e Conte, si sa, non è tecnico che ama arrivare da subentrato. Vuole avere voce in capitolo sin dalla costruzione della squadra.

A fine campionato sarà diverso, anche perché nella volontà del salentino c’era quella di godersi un anno di relax con la famiglia. Adesso vuole tornare in pista e, secondo alcune voci di mercato, il patron azzurro è in forte pressing su di lui che, però, fin qui non ammicca…

In una recente intervista, l’ex CT ha asserito di essere ossessionato dalla vittoria e che se non vince per tutti ha fallito, per questo accetterà solo progetti in cui è previsto vincere. Questo un po’ stride con la realtà del Napoli, considerate quali siano le alternative (Juve, Milan, Bayern Monaco, Liverpool). Di questa situazione ne ha parlato l’ex calciatore azzurro Emanuele Giaccherini a Radio Punto Nuovo.

Conte-De Laurentiis può essere un binomio intrigante

“Conte e De Laurentiis sono due caratteri completamente diversi. Il mister vuole sempre imporre la propria personalità e con il patron azzurro questo diventa difficile”, è il primo commento a botta calda da parte dell’ex fantasista che poi dice la sua in maniera più aperta: “Conte-De Laurentiis è sicuramente un binomio intrigante ma difficile da immaginare”.

L’ex Napoli sembra essere sicuro di sé nel parlare dell’eventuale arrivo del pugliese nel capoluogo campano. Ricordiamo come Giaccherini conosca entrambi, essendo stato a lungo anche un pupillo di Conte che per lui coniò la famosa frase “se si chiamasse Giaccherinho sarebbe su tutte le prime pagine di giornali”.

Un matrimonio intrigante, ma difficile da immaginare. Per questo De Laurentiis si sta guardando intorno con altri allenatori sondati, tuttavia un occhio di riguardo per Conte lo avrà fino a quando saranno entrambi alla ricerca rispettivamente di una nuova squadra e di un nuovo allenatore.