Napoli, De Laurentiis ha scelto: “Ecco il prossimo allenatore”

Il Napoli ripartirà con un nuovo tecnico dalla prossima estate, Aurelio De Laurentiis spiazza ancora la tifoseria azzurra.

L’annuncio sul nuovo allenatore è diventato virale, su Tv Play si fa chiarezza sul futuro del Napoli dopo questa stagione abbastanza tribolata.

Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, ha battuto un record poco felice almeno guardando alla Serie A. I campani sono tra i pochi club ad aver cambiato, avendo il tricolore cucito sul petto, ben tre allenatori, a dimostrazione degli scarsi risultati maturati e anche del caos maturato intorno all’ambiente.

Aurelio De Laurentiis è il primo a non essere felice di questa situazione, dopo aver ingaggiato ed esonerato Garcia e Mazzarri spera – almeno per questa seconda parte di stagione – di trovare un po’ di serenità con Calzona.

La rimonta verso un piazzamento Champions League al momento sembra difficile guardando alle distanze in classifica. Gli azzurri cercheranno sino all’ultima giornata di conquistare almeno un piazzamento europeo, poi ripartiranno da un nuovo tecnico. Il presidente sembra avere le idee chiare sul futuro, un grande ex ha svelato quale sia l’obiettivo numero uno: Vincenzo Italiano come prossimo allenatore del Napoli.

Italiano al Napoli, i dettagli

Ai microfoni di Tv Play è intervenuto l’ex bandiera azzurra Francesco Montervino, che conosce molto bene De Laurentiis. Fu uno dei pochi calciatori richiamati quando ADL ripartì con gli azzurri in Serie C, del Napoli ne è stato anche capitano ben spaendo quali possono essere le pressioni della piazza.

Montervino ha spiegato come sia Italiano il prescelto del Napoli: “Ribadisco come dalla Fiorentina passerà agli azzurri nella prossima stagione, si può ricomporre la coppia con Mauro Meluso. Tecnico e ds, qualche stagione fa, salvarono lo Spezia al ritorno in Serie A”.

Italiano resta uno dei maggiori accreditati per il futuro, il gioco che sta esprimendo alla Fiorentina è sempre spettacolare. Sta facendo la giusta esperienza europea con la partecipazione, per il secondo anno di fila, in Conference League, e i viola mostrano sprazzi di bel gioco in campionato, si esaltano soprattutto quando affrontano le grandi squadre.

La Fiorentina, per altro, lo scorso ottobre si impose a Napoli per 3-1 con Italiano che impressionò proprio De Laurentiis. Il 4-3-3 solitamente schierato dai viola è un modulo che potrebbe essere riproposto proprio con gli azzurri, e magari portando anche fedelissimo da Firenze.

Montervino è fiducioso, certo di come il mister possa far tornare l’entusiasmo alla piazza: “Può essere il tecnico giusto per fare il salto di qualità, vuole puntare a qualcosa di importante. Bisognerà vedere poi se sarà pronto per Napoli, piazza esigente, l’aspetto caratteriale in panchina può incidere molto”.