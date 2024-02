Terribile lutto, addio allo storico campione: aveva 39 anni

Un terribile lutto ha gettato nello sconforto tutti gli appassionati sportivi: travolto e ucciso a soli 39 anni

Tutti i lutti nello sport lasciano un profondo dolore negli appassionati, specialmente quando un atleta se ne va troppo presto. È già capitato in passato, praticamente in ogni sport, di dover dire addio a giovani professionisti. Oggi tocca purtroppo al ciclismo, che sta vivendo ore di profondo sconforto per quanto accaduto a Terracina.

Riccardo Giorgi, 39 anni, è stato investito nei giorni scorsi da un SUV guidato da un uomo risultato positivo alla cocaina e alle benzodiazepine. L’uomo al volante dell’auto che ha travolto e ucciso il 39enne ciclista è un trentenne che risiede anche lui nel comune laziale in provincia di Latina.

Giorgi, come spiegato anche dai siti locali, stava percorrendo con la sua bicicletta la Migliara 51, nella frazione La Cotarda nel comune di Pontinia. Il SUV lo ha investito e non gli ha lasciato scampo: il ciclista è morto sul colpo.

La Procura della Repubblica di Latina ha aperto un’inchiesta: l’uomo, oltre a essere risultato sotto effetto di stupefacenti, andava anche a folle velocità. Molto probabilmente l’impatto è avvenuto frontalmente. Il conducente dell’auto, una Ford Kuga, si trova ora agli arresti domiciliari.

Terribile lutto: addio a Riccardo Giorgi, il dolore del Terracina

L’ambulanza è subito intervenuta sul posto, ma ogni tentativo di salvare la vita a Riccardo Giorgi si è rivelato vano. Il ciclista, in seguito al violentissimo schianto, ha fatto un volo di alcuni metri prima di finire nei campi. Oltre a coltivare la grande passione per il ciclismo e per il triathlon, Giorgi svolgeva la professione di tecnico radiologo presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente a Terracina e in tutto il circondario, suscitando profonda commozione nella popolazione. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati anche dal mondo dello sport. Tra questi spicca il messaggio pubblicato sui propri profili social dal Terracina calcio, che ha voluto ricordare l’atleta con parole commoventi.

Tutto il club ha voluto infatti stringersi attorno alla famiglia di Riccardo Giorgi – che lascia la moglie Elena e i loro due figli – per la prematura e tragica scomparsa del 39enne. Il Terracina calcio nel post ricorda non solo le qualità sportive di Giorgi – fu il primo terracinese ad aver partecipato e portato a termine una gara di triathlon, ndr – ma anche quelle umane, molto apprezzate da tutti.