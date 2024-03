Bufera Napoli: scippo alla rivale ed è caos

Rifondazione Napoli da parte del presidente De Laurentiis, il quale sembra avere le idee chiare sul prossimo campionato: che smacco ai rivali

Rebus futuro per il Napoli, letteralmente passato dall’euforia del terzo scudetto al grande rammarico di non essere riuscito a dare seguito a quanto di buono fatto durante la seconda stagione. Ben tre allenatori cambiati da agosto ad oggi da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, che sembra però vicino a capire quale sarà il destino del suo club.

Specialmente in panchina dove regna grande incertezza. I sognatori più accaniti si augurano che la scelta di assumere Francesco Calzona come guida tecnica faccia in qualche modo da apripista al futuro di Marek Hamsik, entrambi ex uomini di Maurizio Sarri ancora oggi legatissimi al Napoli. I più razionali, invece, sperano ancora nel nome di Antonio Conte.

Tecnico ormai senza panchina da troppo tempo che ha già dimostrato di avere una certa voglia di tornare in pista. Niente Napoli per lui, almeno per il momento, visto che il nome in cima alla lista è ora diventato un altro: sarebbe uno smacco alla rivale che presto, proprio come il Napoli, dovrà ripartire daccapo.

Salvo clamorosi colpi di scena, il Napoli non parteciperà alla Champions League l’anno prossimo e questo coinciderà con un significativo ridimensionamento da parte del club attualmente ancora campione in carica. Scenario che porterà i partenopei a fare scelte diverse sia in chiave calciomercato che per quanto riguarda la panchina. Secondo Il Mattino, il nome preferito è ora quello di Stefano Pioli.

Altalena milanista per lui che prima era un idolo per i tifosi, impossibile aver già dimenticato i tanti cori nei suoi confronti, e che ora appare invece un peso per la società. Nonostante le recenti belle parole rilasciate dal presidente Gerry Cardinale nei confronti del proprio tecnico, la sensazione è che in estate le parti prenderanno strade diverse.

Napoli, Pioli balza in pole. Ma occhio a Italiano

Occasione ghiotta dunque per il Napoli, in cerca di rilancio, che potrebbe puntare su un allenatore con obiettivi molto simili ai suoi. Le prossime settimane si proverà a chiudere l’affare, anche se non bisogna ancora escludere definitivamente il nome di Vincenzo Italiano.

Già cercato da ADL e in procinto di liberarsi a parametro zero della Fiorentina. Durante la prossima stagione saranno quindi molti gli allenatori a caccia di una nuova avventura panchina.