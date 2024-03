Dal Bologna al Napoli: affare in casa rossoblu

Dal Bologna al Napoli, è pronto un nuovo affare di mercato. Questa volta il colpo può arrivare dal capoluogo emiliano, la sorpresa stagionale

Bologna e Napoli sono pronte a mettere su un nuovo affare di calciomercato durante la prossima estate. Il club felsineo è l’autentica sorpresa di questa stagione, e il quarto posto adesso è effettivo, non essendoci più asterischi e match da recuperare. Con una classifica limpida può iniziare la volata finale che porterà all’Europa con i rossoblù in lizza dopo più di venti anni.

La cosa che più fa riflettere è la posizione di netto vantaggio con il quale il Bologna partirà rispetto al Napoli per un piazzamento nella corsa europea. Impensabile solo qualche mese fa quando gli azzurri festeggiavano il terzo scudetto della propria storia.

La prossima estate sicuramente ci sarà una rivoluzione in casa partenopea e rischia di esserci anche per gli emiliani con i tanti big sbocciati pronti a salutare. Il primo è sicuramente il condottiero Thiago Motta, ma non è l’unico…

Da Zirkzee a Ferguson, passando per Calafiori e Orsolini: tanti sono i giocatori emersi in questa stagione per il Bologna. Non tutti resteranno in Emilia. A salutare potrebbe essere anche forse l’unico calciatore che ha performato meglio nello scorso campionato rispetto a questo.

Ci riferiamo a Stefan Posch, l’uomo in più in fascia per il Bologna. Se le sue prestazioni sono rimaste sempre impeccabili, tanto da venire elogiato anche da Thiago Motta pubblicamente, meno ha fatto in termini realizzativi. La scorsa annata aveva realizzato ben 6 reti, in questa non ha ancora trovato la via del gol.

Dal Bologna al Napoli, affare in casa rossoblù

A dire il vero, per un lungo periodo in autunno l’austriaco è stato protagonista di una vera e propria involuzione, non riuscendo nemmeno a fornire prestazioni sufficienti. Poi un infortunio. Dopo il rientro si è ripreso e i livelli sono tornati su quelli dell’anno scorso ma, come detto, di gol nemmeno l’ombra. Probabilmente anche per il gioco dispendioso.

Su di lui comunque ci sono diversi club tra cui il Napoli. Il classe ’97 piace molto alla dirigenza partenopea che potrebbe presto fare la propria offerta ai felsinei. Può costare circa 10 milioni di euro, tra gli azzurri e i felsinei non sarebbe difficile trovare l’intesa. L’austriaco può essere un ottimo prospetto per la nuova squadra che nascerà in estate sulle ceneri di quella che ha vinto lo scudetto.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI