Hanno scelto De Zerbi: pagano la clausola

Il top club ha scelto Roberto De Zerbi per la propria panchina: sono pronti a pagare la clausola al Brighton, l’ex Sassuolo arriva subito

Roberto De Zerbi è uno degli allenatori che ha più seguito tra quelli emergenti, è considerato un predestinato e presto potrebbe approdare in una big assoluta del calcio europeo. L’ex Sassuolo ha spiccato il volo con il Brighton e può lasciare il club di Premier League portato a lottare stabilmente per l’Europa. Su di lui c’è una big assoluta.

Come noto, la prossima stagione il Bayern Monaco cambierà guida tecnica, silurando Tuchel (l’annuncio ufficiale è già arrivato…) e iniziando un nuovo ciclo. La scelta sul nuovo tecnico sembra essere ricaduta su Xabi Alonso. L’ex centrocampista spagnolo è attualmente al Bayer Leverkusen che sta conducendo tra la sorpresa generale verso la vittoria della prima storica Bundesliga, proprio ai danni dei bavaresi. Inoltre può fare strada anche in Europa League.

La scelta della dirigenza sembra essere stata presa. ma non è sicuro che Xabi Alonso accetterà la proposta del Bayern, magari preferendo continuare con le ‘aspirine’ oppure andare al Liverpool, il suo grande sogno. In questi casi il club più titolato di Germania dovrà ripiegare su un altro candidato ed è qui che entra in scena Roberto De Zerbi.

Il Bayern vede nell’ex Sassuolo una forte alternativa a Xabi Alonso ed è pronto a pagare la clausola che il tecnico italiano ha con il Brighton.

Hanno scelto De Zerbi: il Bayern paga la clausola

De Zerbi, che nel frattempo sfiderà l’amico De Rossi agli ottavi di Europa League, è legato al club di Premier League da un contratto fino al 2026 con gli inglesi che premano per rinnovarlo fino al 2027. La clausola rescissoria è di 13 milioni di euro: chi lo vuole entro la data di scadenza dovrà pagare questa cifra.

Il Bayern non si farebbe troppi problemi, è un prezzo sicuramente accessibile. La dirigenza preferirebbe di no, anche per questo Xabi Alonso è e resta la prima scelta, ma se dovesse essere necessario virare su altro sarà fatto. L’interesse dei bavaresi verso l’ex Foggia è stato rivelato da ‘Sky Germania’ e, in particolare, dal giornalista Florian Plettenberg che ha asserito come il nuovo direttore sportivo del club tedesco Max Eberl apprezzi molto De Zerbi, nel mirino pure di Milan e Napoli. Quest’ultimo resta monitorato anche da Liverpool e Barcellona, intriga non poco le grandi d’Europa.