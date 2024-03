Jorginho-Juve, cosa sta succedendo: l’agente dice tutto

L’agente di Jorginho ha chiarito il futuro dell’ex regista del Napoli: occhio alla Juve, annuncio clamoroso

Il calciomercato estivo riaprirà ufficialmente i battenti tra pochi mesi ma le grandi del nostro calcio sono già vigili, riguardo alle occasioni da cogliere in vista della prossima stagione. Uno dei nomi destinati a far parlare di sè è sicuramente quello di Jorginho.

Dopo quattro anni e mezzo al Napoli, gli azzurri lo hanno ceduto nell’estate 2018 al Chelsea per quasi 60 milioni di euro. Jorginho, nel gennaio 2023, si è trasferito all’Arsenal dove gioca con grande continuità agli ordini di Arteta. Le condizioni contrattuali che legano il centrocampista alla società londinese, però, impongono una riflessione: perché Jorginho potrebbe svincolarsi a parametro zero il prossimo 30 giugno.

I discorsi con l’Arsenal per un potenziale rinnovo dell’italobrasiliano non sono ancora stati avviati: e per tale ragione, le voci di mercato non fanno che moltiplicarsi. Come quella spuntata solo qualche ora fa e che riguarda la Juventus, che in mediana avrà bisogno di forze fresche per la stagione del grande ritorno in Champions League.

Joao Santos, agente di Jorginho, è tornato a parlare ai microfoni di ‘Tv Play’ del futuro del suo assistito. E lo ha fatto, come al solito, in maniera tutt’altro che banale: le voci di mercato, in tal senso, stanno già cominciando a moltiplicarsi in vista dell’estate.

Jorginho-Juve: annuncio clamoroso

Si è chiacchierato tanto in passato di Juventus, sin dai tempi in cui l’attuale centrocampista dell’Arsenal vestiva la maglia del Napoli. Adesso la storia può ripetersi, per stessa ammissione di Joao Santos, che non solo non ha escluso la pista bianconera ma l’ha anche cominciata a ‘riscaldare’ in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato.

Il 32enne di Imbituba è arrivato all’Arsenal dal Chelsea per poco più di 11 milioni di euro un anno e mezzo fa: adesso il suo contratto coi ‘Gunners’ è in scadenza ed il suo procuratore ha chiarito una volta per tutte il futuro di Jorginho.

“Valuteremo le proposte ma la priorità è il rinnovo con l’Arsenal, ovviamente. Fino ad ora nessuna big di Serie A si è fatta avanti”, ha chiarito l’agente sottolineando, però, dove vedrebbe bene Jorginho in caso di un ritorno – già in passato chiacchieratissimo – in Italia.

“Lo vedrei meglio alla Lazio per la presenza di mister Sarri che lo conosce bene. Ma anche alla Juve“, ha rivelato Santos spiazzando tutti. “Lì c’è un grande direttore sportivo come Giuntoli con cui ha vissuto anni belli a Napoli”.

Insomma, l’ipotesi bianconera potrebbe decollare molto presto: perché un calciatore del talento e dell’esperienza di Jorginho, a zero, difficilmente si trova in giro tutti i giorni. L’agente del regista ha poi parlato anche dell’ipotesi Napoli: “Non escludo nemmeno un ritorno in azzurro, con mister Calzona che prima lavorava con Sarri”.

“Alla Roma non penso, non ci sono mai stati contatti ma non posso escluderla così come Milan ed Inter dove vorrebbero giocare tutti“, ha concluso il suo intervento il procuratore.