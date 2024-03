Mertens-Napoli, un messaggio scatena i sogni dei tifosi

Dries Mertens è rimasto nel cuore dei tifosi del Napoli: un messaggio scatena i sogni dei supporters azzurri che vogliono rivedere il belga in azzurro

Dries Mertens è un pezzo di storia del Napoli recente. Il belga è rimasto nel cuore di tutti i tifosi azzurri per quanto dato nei suoi sette anni all’ombra del Vesuvio dal 2014 al 2022.

Affetto ricambiato dall’ex PSV, che quando può torna sempre in città per fare visita ai suoi ex compagni o alla vecchia casa che aveva a Posillipo. Un napoletano acquisito il buon Dries, ribattezzato “Ciro” dalla città, nome che poi ha effettivamente dato al suo primogenito.

Dall’estate del 2022 gioca al Galatasaray, in Turchia, dove è sempre protagonista. Passano gli anni ma il talento del belga è ancora intatto. Certo non saranno più i tempi d’oro, quelli da capocannoniere in serie A e vissuti scaraventando in rete ogni tiro scoccato, ma anche nel campionato turco sta lasciando il segno quando chiamato in causa.

Il cuore, però, come detto l’ha lasciato a Napoli. Si può dire che adesso Mertens abbia due case: una in Belgio e l’altra nel capoluogo campano.

Nelle ultime ore c’è un messaggio che ha scatenato i sogni dei tifosi che vorrebbero rivederlo presto in città. Si tratta di un messaggio social che proprio non è passato inosservato.

Mercoledì è stato il compleanno di Tommaso Starace, lo storico magazziniere del Napoli, a cui Dries è molto legato. Lo stesso “Tommy Star” come amano chiamarlo i tifosi, ha postato una foto sul proprio profilo Instagram per celebrare la ricorrenza. E il belga ha commentato. Si tratta di una maglia celebrativa per il magazziniere in vista del compleanno, indossata da Gollini. Tra i commenti del post c’è proprio quello di Dries Mertens.

Mertens-Napoli, il messaggio scatena i sogni dei tifosi

L’ex folletto azzurro non scrive nulla, bastano tre lingue per accendere la fantasia dei tifosi. Si tratta del marchio di fabbrica del magazziniere, la linguaccia esposta più volte e coniata da Dries anche per esultare diversi gol proprio in onore di Starace.

Il legame tra i due è molto forte, “Ciro” si divertiva tanto a passare del tempo con “Tommy Star” e i suoi caffè. La risposta del belga è stata inondata di like e commenti nostalgici che chiedono al giocatore di tornare. Per il futuro non è da scartare l’ipotesi, probabilmente più nel post-carriera che come giocatore in attività. Sempre che il belga decida di restare nel mondo del calcio una volta appesi gli scarpini al chiodo.