Napoli, De Laurentiis ha scelto il prossimo allenatore: in pochi lo conoscono

Per il Napoli c’è un altro profilo da potere associare alla panchina. Il nome sembra piacere molto al presidente azzurro, ma c’è una importante concorrente

I tifosi del Napoli non vedono l’ora che questa stagione finisca. L’annata del post-scudetto avrebbe dovuto essere contraddistinta dallo stesso livello di competitività che aveva permesso agli azzurri di conquistare il tricolore con un dominio assoluto.

Ed invece i tanti sbagli commessi in estate da Aurelio De Laurentiis – che si è preso la responsabilità di tutto – hanno fatto si che l’annata 2023/2024 si sia trasformata in una anonima stagione di transizione. In estate più di uno se ne andrà, su tutti Victor Osimhen.

Ed anche in panchina arriverà qualcun altro, il quarto allenatore nel giro di un anno, considerando nel lotto anche gli ultimissimi giorni vissuti da Luciano Spalletti in qualità di mister. Dopo di lui sono arrivati Rudi Garcia e Walter Mazzarri, che però sono durati in pratica poco più di tre mesi ciascuno.

A Francesco Calzona tocca il compito, a questo punto anche un po’ scomodo, di fare da traghettatore per giugno, quando la società dovrà già avere pronto il nome del prossimo tecnico. Le idee circolate da luglio in poi – Tudor, Conte, De Zerbi, Thiago Motta – sembrano ormai tutte infattibili per diversi motivi.

Altri nomi restano in subordine: Francesco Farioli del Nizza, Vincenzo Italiano della Fiorentina e la suggestione Jurgen Klopp, che sarà libero a fine stagione dal Liverpool avendo lui stesso annunciato la notizia poche settimane fa.

Ed ora si aggiunge una ulteriore candidatura al folto elenco di nomi che Aurelio De Laurentiis con tutta probabilità contatterà allo scopo di costruire insieme un nuovo progetto sportivo. Progetto che dovrà essere anche il più longevo possibile.

Il nome nuovo è quello di Francisco Javier García Pimienta, 49enne allenatore del Las Palmas del quale ha assunto la conduzione tecnica nel 2022. García Pimienta ha passato una vita al Barcellona. Lui ha militato nella squadra B dei Blaugrana da calciatore. Successivamente ha poi allenato lo stesso Barça B, le giovanili e l’Under 19 dal 2001 al 2021.

Panchina Napoli: spunta Pimienta del Las Palmas

García Pimienta è legato alla compagine delle Isole Canarie fino a giugno del 2025, con un rinnovo avvenuto di recente, ma non ci dovrebbero essere problemi particolari qualora l’allenatore catalano volesse liberarsi. A cercarlo però non ci sarebbe solo il Napoli ma anche il Siviglia, che quest’anno sta vivendo un campionato persino peggiore rispetto agli azzurri.

La cosa importante, sia che l’intenzione sia quella di mettere sotto contratto García Pimienta o chi altri al posto suo, sarà quella di muoversi in anticipo. Sia per non farsi sorpassare da altre squadre concorrenti sia per avere più tempo per programmare.